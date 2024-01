Apertura di Alia prorogata al 31 gennaio

Prorogata al 31 gennaio l’apertura del sportello di Alia per il ritiro dei nuovi contenitori della differenziata al Cis in via Tobagi. Lo sportello sarà aperto ogni martedì, vale a dire nelle giornate del 16, del 23 e del 30 gennaio dalle 8,30 alle 14. Per il ritiro a domicilio dei vecchi contenitori Alia ha stabilito due date: sabato 20 gennaio per la zona A e sabato 27 gennaio per la zona B. I contenitori devono essere esposti completamente vuoti dopo le ore 20 della sera precedente. Il sistema della tariffa corrispettiva è entrato in vigore dal primo di gennaio ma ci sono trenta giorni di transizione per chi ancora deve munirsi dei nuovi contenitori con il chip che misura i conferimenti. I contenitori sono quelli dell’organico, della carta, la cui raccolta avviene ora ogni settimana (il venerdì) e non ogni due settimane, e il sacco azzurro del multimateriale.