Aperto il cantiere sulla Statale 12. Transito vietato ai mezzi pesanti

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Statale 12, nel tratto tra l’abitato di Popiglio e Tana Termini, in località "Le Vigne". Il tratto della strada che è interessato dai lavori soffriva già da tempo di un restringimento che aveva costretto il traffico a scorrere su un’unica corsia. L’apertura del cantiere non cambia molto nella viabilità, ma è propedeutico a una sua riapertura totale. A essere fortemente penalizzato è il traffico pesante, a iniziare da quello che trasporta materiali inerti dalle Cave Tana, fino ai rifornimenti alimentari e quant’altro necessita di mezzi di maggior portata.

Anche la riapertura del ponte di Pracchia, che prevede, come è noto, limitazioni ai mezzi di maggiore portata, non migliora la situazione dei camionisti che, dovranno giocoforza utilizzare la Statale 66 de Le Piastre.

"Nella giornata di ieri – ha scritto Giacomo Buonomini, vicesindaco di San Marcello Piteglio – l’impresa incaricata dall’Anas ha avviato il lavoro per la messa in sicurezza della Statale 12, funzionale alla completa riapertura di entrambe le carreggiate della strada tra Popiglio e Tana Termini. Il cantiere durerà diverse settimane, si confida che possa concludersi prima del mese di dicembre.

"Il traffico resta regolato da semaforo e la strada continua a essere percorribile per tutti i mezzi fino a 15 tonnellate. La situazione della strada – ha spiegato il vicesindaco –, che presenta uno smottamento a valle con il traffico ridotto a una sola carreggiata ormai da anni, destava crescenti preoccupazioni. Con l’intervento in atto sarà ripristinato il muro a valle con micropali, e a conclusione del cantiere la viabilità potrà riprendere a scorrere in sicurezza e senza interruzioni e semaforo.

"Restano confermati – precisa Buonomini – i programmi già annunciati dall’Anas per i lavori necessari a rimuovere gli smottamenti attualmente gestiti da altri semafori: sono già stati emessi i permessi per i lavori del semaforo al chilometro 66 e per il chilometro 73 “la Mora“ e sono state avviate –conclude il vicesindaco –, le procedure per l’intervento al chilometro 70 “Case Ceccarelli“. Questi ultimi lavori potrebbero essere attuati, salvo imprevisti, nel corso dell’autunno".

Andrea Nannini