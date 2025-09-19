Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pistoia
Aperto il cantiere sulla Statale 12. Transito vietato ai mezzi pesanti
19 set 2025
ANDREA NANNINI
Cronaca
Aperto il cantiere sulla Statale 12. Transito vietato ai mezzi pesanti

I lavori tra Popiglio e Tana termini, a Le Vigne, dove il traffico scorre da tempo su un’unica corsia. Il vicesindaco Giacomo Buonomini: "L’opera è funzionale alla riapertura di entrambe le carreggiate".

Il cantiere dell’Anas sulla Statale 12 è stato allestito per la messa in sicurezza della Statale 12 nel tratto compreso tra l’abitato di Popiglio e Tana Termini

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Statale 12, nel tratto tra l’abitato di Popiglio e Tana Termini, in località "Le Vigne". Il tratto della strada che è interessato dai lavori soffriva già da tempo di un restringimento che aveva costretto il traffico a scorrere su un’unica corsia. L’apertura del cantiere non cambia molto nella viabilità, ma è propedeutico a una sua riapertura totale. A essere fortemente penalizzato è il traffico pesante, a iniziare da quello che trasporta materiali inerti dalle Cave Tana, fino ai rifornimenti alimentari e quant’altro necessita di mezzi di maggior portata.

Anche la riapertura del ponte di Pracchia, che prevede, come è noto, limitazioni ai mezzi di maggiore portata, non migliora la situazione dei camionisti che, dovranno giocoforza utilizzare la Statale 66 de Le Piastre.

"Nella giornata di ieri – ha scritto Giacomo Buonomini, vicesindaco di San Marcello Piteglio – l’impresa incaricata dall’Anas ha avviato il lavoro per la messa in sicurezza della Statale 12, funzionale alla completa riapertura di entrambe le carreggiate della strada tra Popiglio e Tana Termini. Il cantiere durerà diverse settimane, si confida che possa concludersi prima del mese di dicembre.

"Il traffico resta regolato da semaforo e la strada continua a essere percorribile per tutti i mezzi fino a 15 tonnellate. La situazione della strada – ha spiegato il vicesindaco –, che presenta uno smottamento a valle con il traffico ridotto a una sola carreggiata ormai da anni, destava crescenti preoccupazioni. Con l’intervento in atto sarà ripristinato il muro a valle con micropali, e a conclusione del cantiere la viabilità potrà riprendere a scorrere in sicurezza e senza interruzioni e semaforo.

"Restano confermati – precisa Buonomini – i programmi già annunciati dall’Anas per i lavori necessari a rimuovere gli smottamenti attualmente gestiti da altri semafori: sono già stati emessi i permessi per i lavori del semaforo al chilometro 66 e per il chilometro 73 “la Mora“ e sono state avviate –conclude il vicesindaco –, le procedure per l’intervento al chilometro 70 “Case Ceccarelli“. Questi ultimi lavori potrebbero essere attuati, salvo imprevisti, nel corso dell’autunno".

