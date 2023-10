Aperitivo solidale al circolo Scintilla di Agliana: aiutiamo le famiglie in difficoltà

Domenica 8, dalle 17 in poi, aperitivo solidale al circolo Scintilla di San Michele, su iniziativa del gruppo "Tarallucci e vino" con musica live degli Sciabadoga e speciale partecipazione del Mago Max. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione "Un lampo di generosità". "Tarallucci e vino" è un gruppo Whatsapp nato un anno fa da genitori con figli alla scuola materna di San Michele, al quale si sono aggiunti genitori di altre scuole di altre frazioni e comuni. Inizialmente le comunicazioni erano mirate a concordare incontri, dopo la scuola, ai giardini: "Chi c’è oggi?". Poi si sono ritrovati per organizzare pomeriggi di gioco, appuntamenti al cinema o gite fuori porta. Il nome del gruppo rispecchia il clima che si è creato fra le persone che ne fanno parte. Per tutto questo si sono creati legami molto forti fra i bambini, che hanno trovato altri punti di riferimento, ma soprattutto fra gli adulti i quali riferiscono: "E’ arrivato il momento di aiutare altre famiglie che hanno bisogno di un sostegno concreto. Abbiamo pensato all’associazione "Un lampo di generosità" perché opera nel nostro territorio e ha già esperienza di eventi a scopo di beneficenza". L’associazione "Un lampo di generosità" è nata diversi anni fa in memoria dell’imprenditore aglianese Paolo Guarducci, soprannominato ‘Lampino’, che era noto e apprezzato per la sua generosità. L’associazione ha lo scopo di dare aiuto a chi si trova in condizione di bisogno.

Piera Salvi