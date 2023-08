Anziano trovato morto in casa Forse un malore improvviso "Non usciva più da diversi anni"

Da giorni nessuno lo aveva più sentito, né visto. Ma, probabilmente, quel silenzio deve essere apparso normale ai vicini di casa, dato che lui non usciva più da anni. Poi però, ieri mattina, la tragica scoperta: l’uomo è stato trovato senza vita nel bagno del sul appartamento in una palazzina di via Cilea, dietro il viale Adua. Potrebbe essere stato un malore improvviso a stroncare la vita di Fernando Andreini, 74 anni, pensionato.

A dare l’allarme, ieri mattina, la signora che saltuariamente lo aiutava nelle faccende domestiche e che non lo vedeva ormai da giorni. Immediata la chiamata al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Pistoia, ma al loro arrivo i volontari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una morte tragica che potrebbe essere avvenuta qualche giorno fa.

Probabilmente, l’anziano si è sentito male di notte o comunque non ha avuto il tempo né la possibilità di chiedere aiuto per essere soccorso. Grande stupore e tristezza tra i vicini di casa, così come grande impressione ha destato la sua morte nel quartiere.

Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte naturale. Da tempo, l’uomo aveva deciso di vivere in casa, sembra che anni fa avesse avuto una brutta caduta.

La salma è stata trasferita nelle cappelle del Commiato della Misericordia e sarà appunto nei locali della Misericordia di via del Can Bianco dove domani mattina si svolgeranno le esequie.

Per sua volontà, si tratterà di una semplice benedizione nelle stanze della Misericordia: la cerimonia è per le 10. La salma sarà poi cremata.

red. pt