Anziano lasciato senz’acqua in ospedale, l’Asl si scusa: "Ora verifiche"

Pistoia, 23 dicembre 2023 – «Verificheremo tutte le circostanze intanto ci scusiamo per ogni disservizio". La direzione aziendale dell’ospedale San Jacopo replica alla denuncia della figlia di un uomo di 66 anni che nei giorni scorsi è stato costretto, dopo ore di richieste, a scappare, con polmonite in corso, dal pronto soccorso per farsi dare un po’ di acqua. L’azienda fa sapere che il caso è all’attenzione ora della direzione infermieristica e sottolinea come in questo periodo dell’anno il reparto sia sotto pressione.

Personale sanitario in una foto di repertorio

«Il Pronto Soccorso del San Jacopo, come tutte le Medicine d’Urgenza, soffre, in questo periodo, di notevole incremento di accessi (con una media fino a 180 in questi giorni al San Jacopo) con una percentuale che arriva fino al 40% di codici a bassa intensità assistenziale che comunque vengono presi in carico e praticate fin da subito le terapie necessarie e poi dimessi per il proseguimento delle cure a domicilio - spiega in una nota l’Asl -. Sulle permanenze in Pronto Soccorso occorre ribadire che spesso si tratta di tempi congrui durante i quali è prevista, a seconda dei casi clinici, l’esecuzione di molti esami e i relativi tempi tecnici per la refertazione e per le risposte degli stessi. Spesso, durante queste operazioni, tra l’altro, non è possibile dare da mangiare e da bere ai pazienti, in base alle prime risultanze degli accertamenti e ai primi trattamenti effettuati; potrebbero, per esempio, essere necessari successivi interventi, a carattere invasivo, che richiedono l’anestesia. In considerazione degli organici ridotti, in particolare medici, (come ormai risaputo), può accadere che nei flussi di processo (indagini diagnostiche, esami e visite) si verifichino delle attese che ovviamente non riguardano i codici in urgenza. Pur operando in una situazione di difficoltà il personale medico e infermieristico si sta adoperando al massimo e più in generale, al momento, non risultano disservizi nell’accoglienza e nella presa in carico di coloro che si rivolgono alla Medicina d’Urgenza".

«Non risulterebbero neppure disservizi relativi sull’acqua fornita ai ricoverati che possono bere e tuttavia sul caso specifico – conclude l’azienda – saranno attivate tutte le necessarie verifiche anche per appurare se all’origine di quanto dichiarato dai familiari del paziente vi siano state incomprensioni di carattere linguistico e carenze comunicative da parte del personale stesso".