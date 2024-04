Anziani bloccati in parete. Soccorsi sul Monte Serra

Un escursionista è caduto e si è ferito gravemente mentre stava scalando una parete rocciosa sul Monte Serra, nella zona vicino alla chiesa di Santa Maria della Neve. L’altro escursionista che era con lui in cordata è rimasto appeso alla parete. Entrambi sono stati recuperati con l’elicottero del soccorso alpino e dai vigili del fuoco e trasportati in ospedale a Pisa. Le condizioni dell’arrampicatore caduto sono piuttosto gravi. A parte il grande spavento, l’altro non ha riportato conseguenze anche se è stato trattenuto in osservazione. E’ successo ieri poco dopo le 12.30 di ieri in una zona particolarmente impervia, e impossibile da raggiungere con i mezzi di soccorso da terra, non distante dalla strada provinciale del Monte Serra, nel comune di Buti. I due escursionisti hanno 76 anni (colui che si è fatto più male) e 80 anni (la persona illesa). Entrambi sono del pistoiese. Si erano avventurati nella scalata di una parete particolarmente difficoltosa da affrontare. Uno dei due è caduto e ha sbattuto violentemente la testa sulla roccia. Subito il ferito e l’altro che era con lui hanno capito che non era più possibile andare avanti, non c’erano più le condizioni per proseguire. Così è stato dato l’allarme al numero unico 112 dell’emergenza-urgenza toscana. I due escursionisti sono riusciti a inviare la posizione esatta ai soccorritori. Per prime sono arrivate le squadre da terra, ma la zona particolarmente impervia ha impedito di raggiungere il ferito con i mezzi.

Così sono stati allertati l’elisoccorso Pegaso 3 decollato dalla base di Massa e le squadre del soccorso alpino. Per primo è stato recuperato il ferito e trasportato all’ospedale di Cisanello a Pisa in codice rosso. Poi è stato prelevato dai vigili del fuoco anche l’altro escursionista che era rimasto appeso alla parete rocciosa impossibilitato a proseguire la scalata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale di Buti e la sindaca Arianna Buti che ha voluto accertarsi personalmente della situazione e dell’andamento dei soccorsi.

gabriele nuti