Anziana ricoverata. E i ladri tentano di svaligiarle la casa

I ladri, così come i truffatori, sono sempre in agguato e c’è sempre qualcuno che osserva, che studia i movimenti delle persone e, soprattutto, studia il momento in cui una casa può essere vuota, anche per poche ore. Ne sa qualcosa un nostro lettore, David Marini, pistoiese, classe 1968, che insegna italiano ai migranti fragili, là dove ci sono questi progetti di sostegno alle persone. In questo periodo la madre, che abita nel villaggio di Gello, in via di Brandeglio, era ricoverata in ospedale e qualcuno ha ben pensato di tentare di entrare nel suo appartamento, ovviamente per rubare. "Il furto – ci racconta il professor Marini – è avvenuto all’alba di venerdì 12 settembre, così ho potuto ricostruire, ma io l’ho scoperto soltanto il lunedì successivo quando sono andato a casa di mia madre. I ladri avevano cercato di entrare dalla porta della cucina che si affaccia sul giardino e l’hanno completamente danneggiata, poi hanno desistito perchè era armata. Un episodio che, ovviamente, ci ha molto amareggiato. Non ho chiamato il numero di emergenza per il sopralluogo delle forze dell’ordine perchè comunque niente era stato rubato, e la mattina dopo mi sono recato in questura per formalizzare la denuncia. L’attesa dell’unico operatore in servizio è stata lunga, quasi tre ore, poi mi sono arreso e mi sono rivolto alla polizia municipale, ma nemmeno i vigili potevano accogliere la mia denuncia per il troppo lavoro. Alla fine l’ho presentata ai carabinieri. Tutti sono stati gentilissimi, e ci tengo a sottolinearlo, la questura mi ha addirittura poi telefonato per scusarsi. Tuttavia – conclude Marini –ci tenevo a esternare pubblicamente questa situazione perchè penso che si dovrebbe investire di più nelle istituzioni che tutelano la sicurezza e quindi noi cittadini, e ci deve essere più personale a occuparsi di situazioni come la mia. Il rischio è che le persone vittime si scoraggino, e rinuncino a denunciare fatti che invece sono importanti da far conoscere alle autorità".