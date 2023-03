Anziana disabile sfrattata dalla sua casa. Ricoverata in ospedale: sarà accolta in una Rsa

La donna, 83 anni, da domani sarà trasferita in una Rsa

Pistoia, 12 marzo 2023 – È stata prelevata dalla sua casa popolare, uno degli alloggi gestiti dalla Spes (la società pistoiese di edilizia sociale) in cui viveva con il figlio invalido e disoccupato, per essere ricoverata in ospedale: prima al San Jacopo e poi a San Marcello. La storia è quella di un’anziana, 83 anni, disabile, che è stata sfrattata qualche giorno fa, il 7 marzo. Il provvedimento di decadenza dell’alloggio risale a dicembre del 2019, quando a seguito di un controllo, era emersa una irregolarità: nell’appartamento infatti sarebbe stata trovata anche la figlia della donna, la quale non risultava assegnataria dell’alloggio. Da qui la segnalazione e il provvedimento del Servizio Politiche di inclusione sociale del Comune. Un provvedimento contro il quale la famiglia aveva proposto un ricorso, poi respinto dal Tribunale. Il legale che assiste la donna e suo figlio, l’avvocato Alessandro Fagni, ha spiegato che la presenza della figlia dell’anziana in casa era dovuta a necessità di assistenza, essendosi aggravate le condizioni di salute della donna, che vive su una sedia a rotelle ed è attaccata all’ossigeno. A gennaio c’era stato il primo tentativo di eseguire il provvedimento di sfratto, ma in quella occasione era stato contattato il medico di famiglia che aveva inviato un certificato, nel quale si dichiarava che la paziente non era trasportabile, date le sue condizioni di salute. Ma martedì scorso lo sfratto è avvenuto, tra le lacrime dell’anziana e la costernazione del figlio. "Ho visto mia madre piangere – racconta l’uomo - perché non voleva lasciare la sua casa". Secondo l’avvocato quel trasferimento non sarebbe dovuto avvenire in quelle modalità, ma prima si sarebbe dovuta trovare una collocazione. Invece, proprio rispondendo alle mutate esigenze di assistenza, quel trasferimento sarebbe stato necessario, come spiega la presidente della Società della Salute, Anna Maria Celesti. "La signora aveva avuto una prima valutazione dalla commissione multidisciplinare nell’aprile 2021. A seguito della quale le era stata riconosciuta una situazione di gravità per cui le era stata assegnata un’assistenza domiciliare di sei ore settimanali e un assistente socio sanitario. In questi anni tuttavia nessun famigliare si è avvalso del servizio". Da domani la signora sarà trasferita in una Rsa.

red. pt