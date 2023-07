È morto Vermigli, "l’uomo della pace". Sua l’idea della storica Marcia per la giustizia

Pistoia, 13 luglio 2023 – Profondo cordoglio nel mondo dell’associazionismo e della politica, nella comunità cristiana, per la perdita di Antonio Vermigli, responsabile di Rete Radié Resch di Quarrata e attivista nell’ambito della cooperazione internazionale. Da tempo lottava contro una malattia che nell’ultimo mese si è aggravata, fino alla mattinata di ieri quando, nella propria abitazione di Quarrata e circondato dall’affetto dei figli Tommaso e Adele e della moglie Rosella, il suo cuore ha cessato di battere. Aveva 72 anni. Originario di Seano (Prato), cresciuto in collegio per la prematura morte del padre, in quell’ambiente, come raccontava lui stesso, fin da ragazzo imparò a schierarsi dalla parte dei più deboli contro le ingiustizie e le prepotenze.

L’incontro con don Enzo Benesperi lo portò ad avvicinarsi alle associazioni che si occupano di solidarietà sociale, e non ancora ventenne il suo interesse era già rivolto ai problemi dei Paesi in via di sviluppo. Entrato presto nel mondo del lavoro, per oltre vent’anni fu impiegato come postino a Prato, dove grazie alle sue doti comunicative entrò in sintonia con tante famiglie e da questa esperienza venne realizzato nel 2002 un docufilm, "Il postino di Quarrata".

Nel 1980, insieme ad alcuni quarratini che condividevano i suoi ideali, iniziò il suo percorso con l’associazione di solidarietà internazionale Rete Radié Resch, grazie all’incontro, per intercessione di Don Arturo Paoli, con il giornalista Rai Ettore Masina. A Lucciano sulla collina di Quarrata, sede dell’associazione, trasferì anche la Casa della solidarietà, per l’accoglienza delle persone in difficoltà. Tra le varie iniziative a cui si dedicò con l’associazione, anche la costruzione di un villaggio per i profughi in Palestina, una sala pediatrica a Cuba, l’aiuto ai bambini di strada in Kenya.

Sempre vicino a chi fa parte dei diseredati, fu l’ideatore della Marcia della Pace e della Giustizia, che ogni anno si svolge tra Agliana e Quarrata durante la manifestazione del settembre quarratino, collaborando con don Ciotti e altre personalità impegnate nella difesa della giustizia. Era direttore della rivista "In dialogo", di cui curava personalmente le edizioni. Particolarmente attivo nell’aiutare i "diseredati" dell’America latina, con il presidente del Brasile Lula Da Silva di cui era divenuto amico intimo, aveva condiviso l’impegno nella lotta alle mafie e allo sfruttamento dei lavoratori.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di rappresentanti delle istituzioni locali, dall’onorevole Marco Furfaro, dalla segreteria provinciale di Rifondazione Comunista, da don Enzo Benesperi e don Paolo Tofani. La salma di Antonio Vermigli resterà esposta alle cappelle del Commiato della Misericordia a Quarrata fino a domani mattina, quando sarà portata a al Polo tecnologico a Quarrata dove dalle ore 8 alle 15 sarà esposto per il saluto pubblico. Alle ore 16 sempre di domani ci sarà la santa messa presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole.