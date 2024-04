Anpi, cambio ai vertici: Ceccarelli si sospende

Cambio ai vertici dall’Anpi. Virginia Ceccarelli, eletta a gennaio presidente della sezione "Magni Magnino", si è sospesa dalla carica e con lei si sono dimessi quattro membri della segreteria. Subentra Roero Nesti e in segreteria restano Antonio Gigliotti vicepresidente e Massimo Fanciullacci tesoriere. Lo comunica la presidente provinciale Rosalba Bonacchi, soddisfatta per come è stato risolto il problema d’incompatibilità fra i ruoli dirigenziali nell’associazione e gli incarichi esecutivi, anche nelle campagne elettorali, assunti su incarico di forze politiche. Virginia Ceccarelli resta sospesa fino a quando non sarà reso pubblico il nome degli eletti nel consiglio comunale di Agliana e dei nominati in giunta e sarà quindi possibile verificare lo stato dell’incompatibilità: nel caso in cui questa fosse cessata, potrà essere nuovamente eletta. La presidente Bonacchi ringrazia Virginia Ceccarelli e gli altri dirigenti per la decisione: "Hanno dimostrato rispetto dell’autonomia dell’Anpi, bene inestimabile e imprescindibile per la vita dell’associazione. L’Anpi non può e non deve partecipare a campagne elettorali a supporto di qualsiasi partito, coalizione o candidato".

p.s.