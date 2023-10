Anno accademico al via in Seminario La Diocesi di Pistoia dà il via alla scuola di formazione teologica per l'anno accademico 2023-2024. Martedì 21 nell'aula magna del Seminario, don Angelo Biscardi parlerà di "Da Adamo al gender". Il vescovo consegnerà i diplomi della scuola 2022-2023.