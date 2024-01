Anna e Romano uniti nell’ultimo viaggio. Lei muore, lui la segue due giorni dopo

Maresca (Pistoia), 6 gennaio 2024 - Il paese di Maresca veste gli abiti del lutto, oggi amplificato dalla scomparsa, quasi contemporanea, di Anna e Romano, una coppia ma quasi un’unica entità, al punto che appena Anna ha lasciato la vita terrena Romano l’ha seguita. Il paese li piange come figli prediletti e costruttori di giorni importanti per la collettività paesana. Per raccontare Anna Ferrari e Romano Tamburini si parte dalla considerazione che siano stati uniti nella vita terrena, come nell’ultimo viaggio. Giovedì pomeriggio è stato celebrato il funerale di Anna e venerdì mattina, quasi avesse paura di lasciarla sola, Romano l’ha raggiunta. Della storia della comunità marescana, Romano Tamburini è stato una figura di rilievo, figlio di uno dei fondatori della Cassa Rurale e Artigiana di Maresca, ne divenne socio nel 1962.

Per Maresca è stato per decenni il punto di riferimento nella comunità paesana e nella parrocchia, è stato per tantissimi anni consigliere dell’allora Cassa Rurale e Artigiana e tra i fondatori della "Casa Famiglia". Proprio nella "banchina" risultava, in ciascuna elezione del consiglio d’amministrazione, il consigliere eletto con il numero più alto di voti, ma mai presidente del Consiglio di amministrazione, quasi a rivendicare una orgogliosa umiltà, quella dell’uomo di montagna dedito più al fare che alle chiacchiere, forse per questo la sua credibilità personale non ha mai avuto ombre.

Ne traccia un commosso ricordo il vicesindaco Giacomo Buonomini che con Anna e Romano ha condiviso una parte importante della vita: "Con Romano se ne va una straordinaria persona che per decenni è stata un riferimento per la comunità di Maresca. Nato nel 1930 in una famiglia di cinque, tra fratelli e sorelle, a Case Marchionni, la borgata più aperta e panoramica delle Case Alte, dove ha sempre vissuto, Romano ha sempre avuto un carattere amabile e da una proverbiale positività nell’approccio alla vita. A memoria d’uomo non c’è stata processione del paese, nelle celebrazioni della "Festa a Maresca" in cui la Madonna non fosse posizionata sulla sua "Panda 4x4". Romano e Anna lasciano una bella famiglia, i figli Sandra e Roberto, il genero Pierluigi, tre nipoti e due bisnipoti e tante persone che gli hanno voluto bene. In questo momento molto triste ricordo volentieri e di cuore l’immagine solare di Romano e di Anna a Case Marchionni, che per me, da bambino, da ragazzo e per gli anni in cui ho abitato lì, ha sempre rappresentato un grande piacere e un riferimento sul loro modo, così positivo e solare, di affrontare la vita e il rapporto con gli altri". Le esequie si terranno lunedì 8 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Maresca proseguendo poi per il cimitero locale.