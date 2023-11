Animi tesi in aula: la giunta Danti traballa. Lieve malore per il sindaco

Che non spirasse aria buona nella maggioranza del Comune di Abetone Cutigliano, lo si era percepito da tempo. Probabilmente l’innesco dello scontro interno alla maggioranza si può far risalire al ritiro delle deleghe da parte del primo cittadino nei confronti dell’assessore Andrea Formento, avvenuto a maggio. Già alla fine di quel meseo la sopravvivenza della Giunta si realizzò grazie ai voti della minoranza, poi il percorso è stato sempre più faticoso. Nella seconda metà di luglio il sindaco, Marcello Danti, aveva affermato che in occasione del consiglio comunale del 2 agosto avrebbe sciolto la riserva sulle possibili dimissioni, la cosa poi rientrò, non senza che il fuoco sotto la cenere continuasse ad ardere. La recente approvazione della mozione della minoranza relativamente alla funivia Doganaccia Corno, con i voti provenienti da ambo gli schieramenti, ne ha data buona testimonianza.

L’ordine del giorno del Consiglio comunale di ieri si prestava alla resa dei conti che aleggiava da tempo, presentando ben quattro punti legati al bilancio. Le variazioni di bilancio alla fine sono state approvate, sia pure con molte accuse nei confronti della Giunta e, come ha fatto intendere Tonarelli, per senso di responsabilità e nell’interesse dei cittadini incolpevoli. Il tutto chiedendo al sindaco di dimettersi, richiesta ribadita da Formento. Sindaco che prima del termine dei lavori si è allontanato accusando problemi di ipertensione, ma non risulta niente di preoccupante per la salute del primo cittadino. Per quanto emerso sembra chiaro che il governo del comune di Abetone Cutigliano abbia i giorni contati e non sembra ci siano all’orizzonte i presupposti per formare maggioranze alternative.

D’altronde dalla minoranza Davide Costa si era già espresso in tal senso fin dai giorni in cui si erano sentite le prime avvisaglie degli scricchiolii interni alla maggioranza. Le voci di corridoio sui nomi dei possibili candidati hanno già iniziato a rincorrersi e le più accreditate riguardano due ex sindaci ma, ad ora, la squadra di Marcello Danti è ancora in sella e fino a prova contraria continua a guidare l’amministrazione comunale.

Andrea Nannini