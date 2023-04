Angeli in volo sulla neve Quasi 500 gli sciatori soccorsi dalla polizia

Come ogni anno la polizia di Stato ha confermato la consolidata presenza sulle piste del comprensorio Abetonese: Ovovia e Pulicchio, gestite dalla Saf, e Val di Luce, gestite dalla Società Val di Luce. Queste le squadre che hanno presidiato le piste abetonesi: ispettore superiore Ruggero Pierconti, questura di Grosseto; assistente capo Luca Della Cristina della Stradale di Sondrio; assistente capo Cristian Compiani della questura di Firenze; assistente Mauro Osmetti della Stradale di Sondrio. Al distaccamento Val di Luce: vice ispettore Marco Del Buono del Centro Nautico di La Spezia; vice sovrintendente Francesco Ciucchi della questura di Firenze; e l’assistente capo Marco Chiarella della questura di Firenze. La stagione sciistica è iniziata il 19 gennaio e si è conclusa il 12 aprile. Il bilancio della polizia di Stato (nella foto, di AcerboniFotoCastellani, con la motoslitta alla Festa della polizia), è soddisfacente per il grande lavoro del Servizio di sicurezza e soccorso in Montagna.

Numeri anche quest’anno importanti, nonostante l’anomalia della stagione invernale, caratterizzata da elevate temperature, che è decollata in ritardo. Ma l’attività sciistica si è normalmente svolta grazie alla neve artificiale sino al rush finale. Ecco dunque il prezioso lavoro di soccorso degli infortunati. Lo sci, del resto, attira sempre più appassionati che raggiungono spesso in gruppo la nostra Montagna, rendendo sempre più fondamentale la presenza desi soccorritori e degli agenti della polizia di Stato. Ecco il bilancio. I soccorsi agli sciatori sono stati 467: in 21 casi c’era la responsabilità di terzi, quindi la polizia di Stato è stata importante per rilevare le responsabilità. Numerosi inoltre gli interventi nei quali è stato necessario l’elisoccorso Pegaso. Grande l’impegno per aiutare le persone in difficoltà, in pista e in fuoripista e di tutte le età che hanno trovato sempre nei poliziotti un fondamentale punto di riferimento. A fronte di migliaia e migliaia sciatori transitati (circa 750mila sull’Ovovia-Pulicchio e circa 500mila in Val di Luce), i 467 soccorsi rendono significativo il buon livello di sicurezza e dell’efficace risultato dell’attività di prevenzione svolta dal Distaccamento. La presenza della polizia di Stato a è risultata efficace nella prevenzione e repressione di ogni comportamento illecito. Molti gli interventi per sparizioni di sci o altre attrezzature che si sono conclusi poi con un felice epilogo. Da segnalare, infine, l’attività per constatare comportamenti non regolari in pista. Un lavoro che fruttato 113 multe a carico di chi ha messo a rischio la propria e l’altrui incolumità: tra le situazioni più pericolose ci sono l’alta velocità, l’evoluzione su pista affollata, il mancato rispetto della segnaletica. Intensa l’attività di ordine pubblico e soccorso in occasione di 44 gare.

red.pt.