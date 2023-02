Addio a Andrea Chiavacci, luminare dell’oncologia

Andrea Chiavacci

Pistoia, 19 febbraio 2023 - Un luminare dell’oncologia, che ha fattivamente contribuito a rivoluzionarne le terapie, che ha letteralmente fondato ed organizzato l’assistenza oncologica nell’Azienda sanitaria pistoiese. Si è spento a 76 anni, all’ospedale San Jacopo, l’ex primario della Radioterapia e chemioterapia pistoiese Andrea Chiavacci. Nato a Firenze nel 1946, Chiavacci ha vissuto a Pistoia per molti anni. Ha lavorato all’ospedale di Pistoia fino al 2009, anno in cui è andato in pensione. Proprio a Pistoia dal 1993 è stato primario della radioterapia: durante questi anni si è dedicato proprio alla riorganizzazione della struttura di radioterapia, di quelle oncologiche ospedaliere e territoriali organizzando una rete di collaborazione con i medici di famiglia, i medici ospedalieri e curando la formazione con seminari anche per gli infermieri. Grazie alla sua preparazione è diventato nel 1997 responsabile del servizio di chemioterapia che, sotto di lui, viene trasformato in day hospital oncologico. Non solo, Chiavacci si è occupato di organizzare anche un programma di assistenza domiciliare per il paziente oncologico in fase avanzata, in pratica è stata sua l’organizzazione delle cosiddette cure palliative. Sempre nel 1997 è stato docente coordinatore del dipartimento oncologico dell’Asl 3 e per questo è stato nominato nella commissione oncologica regionale....