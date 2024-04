Ancora violenza a Vicofaro. Aggressione all’ora di cena. Giovane ferito con un coltello

Per la terza volta in una settimana, una discussione fra i migranti ospiti di Vicofaro è finita all’ospedale con una persona ferita, per fortuna in maniera non grave. Dopo il primo episodio, avvenuto nella serata di mercoleì 27 marzo e il secondo, la sera del Venerdì Santo, anche la serata di Pasqua è stata sconvolta da un improvviso momento di violenza scoppiato, all’ora di cena, nei locali della canonica di Vicofaro dove convivono giovani provenienti dai diversi paesi dell’Africa. Stavolta i due giovani erano entrambi di nazionalità marocchina. A far degenerare la lite fra i due, motivi banali, come ci conferma il parroco, don Massimo Biancalani, che scaturiscono, quasi inevitabilmente, da una non facile convivenza fra gruppi di diversa origine. Fatto sta che uno dei due ha afferrato un oggetto affilato, sembra un piccolo coltello, e si è avventato contro l’altro, colpendolo all’addome e ferendolo. Immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Chiazzano. La vittima, un uomo di 35 anni, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo dove la ferita è stata giudicata guaribile in cinque giorni. Sul posto è intervenuta subito una Volante della questura per gli accertamenti di legge. L’aggressore, un uomo di 32 anni, è stato identificato e denunciato a piede libero per lesioni. Don Biancalani, arrivato subito in Santa Maria Maggiore, ancora una volta non nasconde la sua preoccupazione per questa escalation di episodi: "La nostra accoglienza è per tutti, noi non lasciamo nessuno senza un rifugio, ma accogliendo così ci si prendono anche tanti rischi. E noi siamo sempre più soli davanti alle assenze, clamorose, delle istituzioni politiche e civili, e anche la chiesa potrebbe fare di più".