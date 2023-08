Ancora rallentamenti sulla Porrettana Ma la fase critica è ormai alle spalle

Ci sono sempre i lavori lungo la SS64 "Porrettana" fra Capostrada e Ponte alla Venturina sono al centro del dibattito per il traffico e le code, finalmente in drastica diminuzione, lungo tutto il tracciato. Come già anticipato nei giorni scorsi, è stato riaperto il traforo della Collina a doppio senso di marcia dopo i due anni di lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del chilometro ed oltre di galleria: un intervento gravoso per Anas ma che serve per dare più certezze agli automobilisti in transito.

Nonostante questo, le polemiche non sono mancate visto che i semafori per il senso unico alternato non sono scomparsi, seppur spostati verso la città: questo perché Anas deve provvedere alla fine dei lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo i ponti che ci sono dal traforo al Signorino, con tempi di attesa indubbiamente minori visto che si parla di un minuto e mezzo di durata a fronte degli 8-9 tarati per l’intervento all’interno della galleria. E’ da questo episodio, infatti, che specialmente nel weekend nascono critiche e richieste da parte dei tantissimi cittadini che salgono in montagna in cerca di refrigerio e si ritrovano a dover fare i conti con code di decine e decine di minuti: l’auspicio, per la situazione dei ponti, è che entro la fine dell’anno il cantiere possa essere definitivamente smantellato mentre per la galleria la segnaletica provvisoria sarà rimossa nel corso del mese di settembre dopo la fine di tutti i lavori all’impianto di illuminazione.

Sempre sulla SS64, però, va segnalato che da inizio settimana è stato finalmente tolto il semaforo presente oramai da più di quattro anni per la frana di Pavana e la circolazione è tornata regolare: con questo step, si apre pertanto la procedura che vedrà Anas impegnata in lavori di ripavimentazione ad agosto nell’intero tratto di strada, sistemando in maniera definitiva tutti gli interventi che sono stati fatti in questi anni.

S.M.