Ancora omaggi a Ludovica La borsa di studio a Roma

Un anno che quegli occhi scintillanti hanno smesso di volgersi al mondo con curiosità ed entusiasmo, un anno che quell’onda lunga di affetto, stima e amicizia non smette di ricordare a babbo Stefano e mamma Daniela quanto forte sia stato il segno lasciato da lei, Ludovica Bargellini, 35 anni, attrice e costumista pistoiese morta in un incidente stradale nella Capitale la notte del 19 aprile dello scorso anno. Dopo la lunga sequenza di omaggi, tributi e dediche, ecco un’altra palese manifestazione di vicinanza che arriva stavolta dalla Fondazione Csc-Centro sperimentale di cinematografia di Roma di cui Ludovica neppure ventenne era stata allieva: l’ente ha infatti deciso di istituire una borsa di studio per il corso di costume intitolata alla sua memoria e dedicata al sostegno dei giovani talenti fuorisede. Perché questo Ludovica era, un talento la cui professionalità non ha potuto esprimersi al meglio per un tremendo e inaspettato epilogo. La borsa di studio (i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane) è stata pensata in accordo con la famiglia Bargellini e con gli amici più cari di Ludovica che in questo anno non hanno smesso per un attimo di pensare a Ludovica con l’obiettivo di tenerne viva la memoria al punto da poterne sentire quasi la presenza.

Dalla commossa processione laica in piazza San Calisto a Roma, dove nei giorni subito successivi all’incidente sono stati in tanti a lasciarle un pensiero e una grande immagine che la ritraeva, al murale in via del Pigneto, sempre nella Capitale, realizzato da Marco Réa, passando per le iniziative pistoiesi attorno al cinema tra il festival Presente Italiano e il Mauro Bolognini Film Festival dove hanno trovato spazio le fotografie di Fabrizio Zollo, protagonista proprio una giovanissima Ludovica. "Amici di Ludovica ci avevano anticipato di questa nuova iniziativa – commenta babbo Stefano che nonostante l’inconsolabile dolore condiviso con Daniela, i familiari e amici, ha sempre trovato la forza e le parole per raccontare la sua Ludovica –. Non abbiamo mai chiesto niente a nessuno eppure siamo stati destinatari di molti riconoscimenti alla memoria di nostra figlia. Abbiamo sempre pensato che più si parla di Ludovica e meglio è. Sì, è un’arma a doppio taglio, ma la nostra vita, la nostra casa sono pieni di lei, è impossibile ignorarne l’assenza".

linda meoni