Ancora neve, l’Abetone avanti fino al rush finale

L’Abetone continua ad accogliere con la veste migliore gli appassionati che vogliono approfittare delle ultime giornate sugli sci. La precipitazione nevosa della scorsa notte – piuttosto degna di degna – ha rinforzato il fondo nevoso delle piste, irrobustito da quella sparata dai cannoni. Chi ha deciso di passare il fine settimana pasquale all’Abetone non se ne è pentito. Per oggi, giorno di Pasqua, e per domani, infatti, è prevista una sciabilità ottima, anche se probabilmente il sole si mangerà buona parte della neve rimasta ai margini delle piste. Ma intanto godiamoci il presente. Martedì ci saranno gli esami dei maestri di sci, poi con ogni probabilità la stagione 202223 chiuderà i battenti anche se, con il meteo impazzito degli ultimi anni, tutto è possibile: le previsioni non escludono ancora qualche giorno di freddo. Se la tradizione ricorda che “la neve marzolina dura dalla sera alla mattin“a, figurarsi quella di aprile... però tutto serve solo come rinforzo, quella di fondo già c’è. L’eccellente condizione in cui sono ancora le piste, grazie a una manutenzione esemplare, è stata confermata anche dai corposi servizi che la Rai ha mandato in onda proprio in questi giorni.

Peccato per una stagione durata veramente troppo poco, ma che ha avuto come protagonista una neve straordinaria. "Questa situazione di notevole freddo – commenta Rolando Galli, presidente del Consorzio Apm – regala comunque un’accoppiata Pasqua e Pasquetta all’insegna di belle e piacevoli sciate. Dobbiamo però valorizzare di più questo meraviglioso territorio. Appena archiviata la stagione della neve bisogna iniziare a pensare a cosa offrire nei mesi caldi, oltre al ristoro che la Montagna garantisce naturalmente. L’accordo per scontare alberghi del 20% fino all’11 giugno è un’iniziativa pensata in questo senso, volta ad incentivare il turismo in Montagna lungo tutto il corso dell’anno, grazie ad una convenzione siglata dal Consorzio Apm con una serie di strutture associate sul territorio del comune di Abetone Cutigliano".

Andrea Nannini