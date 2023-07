Ancora insieme per raccontare altre avventure

Elisa Capobianco

Ci ha insegnato tanto e tanto ha da insegnarci. Pinocchio festeggia con noi i suoi primi 140 anni, ben portati. Nella sua Collodi ci sono ancora bambini di tutte le età, grandi e piccini che non si stancano mai di ascoltare quella storia. Una storia senza tempo che parla con il linguaggio universale dei sentimenti e dei valori più autentici. Le celebrazioni per lo straordinario anniversario, dopo il convegno e il gran galà andati in scena ieri con la nostra direttrice Agnese Pini, proseguiranno con tanti eventi. Un onore per noi Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! esserci come media partner. Insieme per raccontare nuove avventure.