Ancora disagi per chi viaggia con il treno

Da lunedì 4 settembre fino a venerdì 27 ottobre sono programmati lavori per il rinnovo di circa 5 chilometri di binario tra Pescia e Montecarlo San Salvatore, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Durante i lavori, che prevedono un investimento di oltre 3 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di 2 treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Queste attività comporteranno una rimodulazione dell’offerta ferroviaria ed in alcuni casi la sostituzione dei servizi con autobus, sulle linee: Firenze-Pistoia-Viareggio e Lucca-Pisa. Le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi.