Ancora attesa per l’adozione di Lamin Manca la documentazione per i maggiorenni

I termini per presentare la documentazione completa per la richiesta di adozione di Lamin, il giovane ospite di Vicofaro, ora rimpatriato in Gambia, sono scaduti lunedì scorso. Ma ci vorrà ancora pazienza perché don Massimo Biancalani possa avere una risposta. Il parroco di Vicofaro è assistito dagli avvocati

Fausto Malucchi ed Elena Baldi del foro di Pistoia. La decisione

di procedere con la richiesta di

adozione, come si ricorderà, fu

presa dopo aver tentato il ricorso contro il rimpatrio, conseguenza di un’accusa, nei confronti di Lamin, per resistenza a

pubblico ufficiale. L’episodio risale all’ottobre 2022.

Nell’ultima udienza, il giudice Giulia Gargiulo aveva richiesto, tra la varia documentazione, una copia della legislazione della Repubblica del Gambia in materia di adozione di maggiorenni con traduzione scritta in lingua italiana. "Mi sono personalmente interessata - ha spiegato l’avvocato Elena Baldi – ed ho contattato il console del Gambia a Milano, il quale mi ha fatto pervenire una copia della normativa ma in materia di Child Adoption. Evidentemente si tratta di documentazione che si riferisce solo ai casi di minorenni. Ora ho contattato nuovamente il console, il quale mi ha chiarito che non esiste una normativa specifica per i maggiorenni. Aspettiamo dunque che si chiariscano i termini di quest’ultimo passaggio, sperando di poter avere presto una risposta".

