Ance è preoccupata: "Comparto bloccato. In attesa di novità. Tanti cantieri fermi"

Le recenti dichiarazioni da parte di importanti esponenti del Governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni passando per il ministro Giancarlo Giorgetti, hanno fatto di nuovo ripiombare nella preoccupazione il mondo dell’edilizia. Il motivo è presto detto: c’è il rischio che la scure sul Superbonus possa abbattersi quanto prima, visto che c’è da stare attenti al deficit ed al "limitare i danni", come è stato detto da più parti. Una panoramica che non sembra andare, ovviamente, a genio agli industriali del settore, che sono molto preoccupati e vivono queste settimane con particolare ansia. Del resto, i numeri anche in questo non mentono.

A giugno le imprese iscritte alle Casse edili di Lucca, Pistoia e Prato (per rimanere nel territorio di competenza di Confindustria Toscana Nord) erano 1900, ovvero il -3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E se si può intendere come buono il dato in aumento degli operai iscritti (arrivati a 8.030 con un +1,4% su base annua), va incastonato in una proiezione che rispetto ad inizio 2021 si è molto affievolita, con la curva che non cresce più. Ma non finisce qui. Nel 1° semestre 2023 le ore lavorate sono state il 4,2% in più rispetto all’analogo periodo del 2022, mettendo in evidenza una frenata perché, rapportandosi all’intero 2022, la crescita delle ore era stata addirittura del 20%. Tutto questo porta ad un dato complessivo: considerando la dinamica delle ore lavorate nei primi due trimestri di quest’anno, si nota un andamento tutt’altro che speculare: +8,9% fino a marzo, -0,1% al 30 giugno scorso. Quindi, da aprile all’inizio dell’estate, di fatto, il settore si sarebbe fermato.

"La notizia che possiamo dare è che non è cambiato niente rispetto a qualche mese fa – afferma Daria Orlandi, presidente di Ance Confindustria Toscana Nord e che nella vita di tutti i giorni è al timone di un’azienda affermata come la Co.Edil di Prato – i problemi sono stati sollevati dalla nostra presidente nazionale anche direttamente di fronte al primo ministro Giorgia Meloni, proponendo alcune soluzioni, ma al momento tutto sembra essere fermo. Il Superbonus è stato, fin dall’inizio, un importante ritorno per le casse dello Stato e non si può confondere col disastro contabile che viene certificato adesso di più di 12 miliardi di irregolarità. Quelle, infatti, derivano per la maggior parte dal ’Bonus Facciate’, che si è mosso fin dall’inizio nella totale assenza di regole e norme".

I numeri complessivi, a livello nazionale, sono alquanto preoccupanti per quello che potrebbe succedere dal gennaio del prossimo anno di fronte ai tagli previsti, ad oggi, dal Governo. "La scadenza di dicembre riguarda in special modo i cantieri dei condomini – prosegue Orlandi – molti sono fermi da primavera: poterli finire sarà un grosso problema. Attualmente ci sono 180mila cantieri in Italia totalmente bloccati. Facile capire quanto sia imponente la difficoltà ad andare avanti e la preoccupazione di un intero settore".

La numero uno di Ance Confindustria Toscana Nord, però, vuole fare anche un importante distinguo. "Seppur il quadro sia così complesso – ammette – è bene ricordare che l’intero settore edile, senza considerare il capitolo ’Superbonus’, è comunque sempre in crescita, anche se in quel campo bisogna poi scontrarsi con il forte aumento dei tassi di interesse dei mutui che rischia di tarpare nuovamente le ali a tutti. Ad oggi, la realtà sul tema più spinoso è che entro fine anno vedremo crescere il numero di aziende che chiuderanno con una riduzione delle ore lavorate – conclude la numero uno di Ance Toscana Nord – in questa panoramica lo Stato non ci ha fornito la giusta programmazione e quindi non possiamo, al momento, essere ottimisti".

Saverio Melegari