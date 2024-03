Analisi teatrale della crudeltà sul lavoro

La crudeltà che può manifestarsi nei luoghi di lavoro portata in teatro. Accade domani, giovedì 7 marzo (ore 21.15, ingresso libero), alla Casa del popolo di Bottegone, al concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli". Il concorso, giunto alla diciassettesima edizione, è a carattere nazionale e questa volta sale in palcoscenico la compagnia teatrale genovese Paranza factory, con lo spettacolo "Lo scoiattolo viola", un testo ispirato a "Il metodo Gronholm" dell’autore catalano Jordi Galceran, una pièce che ha avuto un clamoroso successo prima in Spagna e successivamente all’estero con centinaia di rappresentazioni teatrali e diversi riadattamenti cinematografici. Paranza factory ne ha tratto ispirazione e lo propone con il titolo "Lo scoiattolo viola", di Martina Beccaro, Chiara Gnecco e Valentina Roncallo, con regia di Valentina Roncallo e acting coach Martina Lodi. La compagnia spiega come l’idea di spettacolo di Jordi Galceran sia nata da un aneddoto reale. A Madrid, in una busta dell’immondizia, fu trovato un fascicolo contenente domande di assunzione per una catena di supermercati. Uno degli impiegati del dipartimento del personale vi aveva annotato le sue impressioni sui candidati: "straniero grasso", "questa no, brutta e stracciona", "grassoccia con i brufoli", "fuori di testa, padre alcolizzato". Galceran immaginò le ragazze che aspiravano a essere cassiera in quel supermercato mentre tentavano di dare una buona immagine di loro stesse di fronte a questo individuo, facendo e dicendo quanto credevano si aspettasse da loro, disposte a sopportare anche delle piccole umiliazioni pur di conseguire il posto di lavoro di cui avevano bisogno. Questo è quanto fanno, fino all’estremo, i personaggi de "Il metodo Gronholm", perché, sostiene Galceran: "Non importa chi siamo e come siamo, ciò che conta è l’opinione che gli altri, spettatori della nostra vita, deducono dalla nostra apparenza". Traendo spunto da questo lavoro di Galceran, Paranza factory ha deciso di portare sulle scene "Lo scoiattolo viola" per raccontare la crudeltà che spesso si manifesta nei rapporti di lavoro. Ma anche per suscitare interrogativi.

Quanto può essere spietato un ambiente lavorativo? Fino a che punto possiamo permettere alle aziende di applicare gerarchie ingiuste e sottoporci a prove umilianti, pur di ottenere una posizione socialmente rispettata? E se rappresentato a teatro, fin dove arriviamo a crederlo verosimile? È su questi temi, quanto mai attuali, che si sviluppa la vicenda rappresentata. Paranza factory è un’associazione di promozione sociale nata dal desiderio di condividere la passione per il teatro e dalla volontà di tornare a praticarlo. Raduna artisti con un’esperienza quasi ventennale nel campo teatrale, non tanto per la veneranda età dei suoi componenti, quanto perché si sono avvicinati a questo mondo da adolescenti e da allora non se ne sono mai allontanati.

Piera Salvi