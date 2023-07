Anagrafe, Municipale e manutentori "Servono assunzioni nel Comune"

Maggiori entrate per l’irpef al Comune, che sarebbe opportuno destinare anche a nuove assunzioni, vista la carenza di personale negli uffici anagrafe e in quelli interni, di vigili nella polizia municipale e soprattutto di operai manutentori che si occupino del decoro cittadino di Quarrata. E’ ciò che, in sintesi, hanno affermato nell’ultimo consiglio comunale i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, prendendo la parola durante la discussione dell’approvazione della quarta variazione del bilancio di previsione per il prossimo triennio. Dall’adeguamento dell’addizionale Irpef sono infatti previsti 238mila euro annui dal 2023 al 2026. Soldi che potrebbero dunque essere utilizzati al fine di migliorare Quarrata sotto tutti i punti di vista, se andassero a rinforzare l’organico al servizio del territorio e dei cittadini.

"Della mancanza di addetti nella polizia municipale si discute da mesi – hanno sottolineato i consiglieri Ennio Canigiani, Irene Gori e Patrizio Santini - l’ufficio anagrafe ha ridotto l’orario di sportello e alcuni uffici interni rischiano di non farcela a seguire tutti i bandi intercettati, tra i quali quelli legati al Pnrr". Da parte dei tre consiglieri è poi stata lanciata la proposta di di indire un concorso per l’assunzione di una squadra di manutentori che divengano operativi su tutto il territorio comunale, 365 giorni all’anno.

"Una squadra di quattro persone con competenze di base di idraulica, elettricità, edilizia e giardinaggio potrebbe intervenire su vie ciclabili, sentieri, fossi, strade, marciapiedi e giardini che i cittadini stessi ci segnalano per essere abbandonati nell’incuria soprattutto nelle frazioni collinari – ha precisato Canigiani – così non si dovrebbe perdere tempo per i continui bandi che spesso vedono aggiudicatarie aziende che vengono da lontano e che non conoscono il territorio". Una proposta, questa di Fratelli d’Italia, che necessita però di essere approfondita in una prossima commissione per gli aspetti legati ai vincoli di bilancio e contemplando le norme in termini di assunzione del personale. "In questo modo – fanno sapere i tre del gruppo consigliare – si creerebbero quattro nuovi posti di lavoro stabili e si risolverebbe la cronica criticità sul piano del decoro cittadino".

Daniela Gori