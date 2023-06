Ampliamento del "Cassero" Sulla discarica scoppia il caos Le opposizioni sono sugli scudi

Un’assemblea pubblica particolarmente accesa, che dopo aver trovato conferma dell’ipotesi di ampliamento dei volumi della discarica del Cassero ha lasciato ai presenti e alle forze politiche alcuni dati e una serie di domande. Tanto che il dibattito promette di proseguire ancora a lungo. Iniziando dalla richiesta presentata da Herambiente (la società che gestisce il sito) alla Regione per autorizzare lo smaltimento di 382mila metri cubi di rifiuti aggiuntivi. Una decisione che, stando a quanto dichiarato dal direttore di produzione Paolo Cecchin, è stata presa a seguito di alcune inesattezze riscontrate nel 2007 al momento di misurare la capienza del sito: la volumetria pari a 3.010.000 di metri cubi allora rilevata sarebbe stata in realtà ricalcolata grazie ai moderni strumenti in 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliare lo spazio. Ad aver indispettito tanto il Comitato cittadino per la discarica quanto le formazioni politiche d’opposizione (consiliare ed extra-consiliare) è stata in primis la mancata comunicazione dell’atto ai cittadini.

"Trattandosi di un tema delicato – ha commentato Roberto Daghini, esponente di Rifondazione Comunista – invitiamo l’amministrazione a rendere pubblica qualunque variante relativa alla discarica". Elena Bardelli, esponente di Serravalle Civica, ha invece puntato il dito contro la bocciatura della petizione per chiedere una revisione della convenzione fra l’Ente e il gestore, proponendo un maggior coinvolgimento del Comitato. "Chiediamo chiarezza sui motivi che hanno portato a bocciare le richieste indicate nella raccolta firme", ha attaccato. D’altra parte, nell’ultima assemblea, i rappresentanti di Herambiente hanno illustrato i risultati del progetto "Capiamo", un sistema di monitoraggio dell’inquinamento basato sull’apicoltura: nei pressi della discarica sono state installate alcune arnie e il miele prodotto dalle api muovendosi in un raggio di 28 km è risultato edibile. Nemmeno le analisi condotte sulle acque dei pozzi vicini al sito hanno segnalato concentrazioni di metalli pesanti superiori ai limiti.

Sotto questo aspetto Francesco Romagnoli, presidente del Comitato per la discarica, ha poi annunciato l’intenzione di organizzare alcuni sopralluoghi per dare la possibilità ai cittadini interessati di valutarne dal vivo le condizioni. "Contiamo di organizzare il primo entro agosto – ha affermato – mi auguro che quanto emerso dal monitoraggio possa intanto tranquillizzare la cittadinanza. L’attenzione resta però massima". Decisamente più critico il segretario del Pd, Riccardo Vannacci, che non ha risparmiato una stoccata alla giunta Lunardi. "Occorre capire se i teli della discarica possano sostenere il notevole aumento dei rifiuti. Si tratta di una questione non solo tecnica, ma che si intreccia direttamente con la ricaduta sull’ambiente e con le garanzie per il futuro. Quello che è apparso chiaro – ha tuonato – è che il Comune non ha alcuna intenzione di contrastare l’ampliamento della discarica e il prolungamento della sua vita di altri quattro anni".

Accuse che il vice-sindaco Federico Gorbi ha però respinto al mittente. "Vogliamo vedere al più presto alla chiusura dell’impianto – ha messo in chiaro –. Non per niente abbiamo già posto le basi per chiudere in futuro la discarica, ponendo un vincolo urbanistico che impedirà qualunque operazione di ampliamento".

Giovanni Fiorentino