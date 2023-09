"Amori pistoiesi" affresco letterario di Melani

Il fascino del proibito imparato da "signore d’esperienza", incontrate da ragazzini in qualche vicolo attorno al vecchio Ceppo, là dove insistevano i vecchi casini, gli amori matrimoniali, quelli traditi, quelli occasionali. E poi le donne, tante donne, quelle di grande fascino e dalla spiccata carica seduttiva, ma anche quelle comuni, a vivere un amore come chiede il tempo, tra curiosità e pudori e una morale quasi ossessiva a vegliare su tutto. Il ritratto è quello di una provincia, la nostra, che in realtà è uguale ovunque, per quel suo sentirsi "moderna ed emancipata" pur essendo "mediocre e moderata". Ad affrescare il quadro parlando d’amore in una finestra temporale che va dal Dopoguerra alla fine dei Novanta è un imprenditore prestato alla scrittura, Alberto Melani, uscito in questi giorni con il suo secondo libro dal titolo "Amori pistoiesi" (Gli Ori, 2023) che sarà presentato per la prima volta domani, giovedì 28 settembre, alle 18, al Polo Puccini-Gatteschi. Una particolare e piccante geografia dei luoghi e dei personaggi che hanno animato la provincia di quel tempo, mai chiamati col loro vero nome, talvolta persino senza nome, ma riconoscibili dalle generazioni che quegli anni li hanno vissuti. A caratterizzare la narrazione anche il linguaggio utilizzato, per certi aspetti desueto, in certi casi quasi sconveniente, tutt’altro che politically correct, provocatorio, che affresca un tempo ormai sfumato. Otto distinte sezioni raccontano le diverse declinazioni dell’amore, arricchite da una puntuale distribuzione di citazioni colte pescate ora dal mondo della musica, ora dal cinema oppure dalla letteratura.

Non il primo libro per Melani che lo scorso anno si era già avvicinato alla scrittura con "Maria Melani raccontata dal figlio" dove ripercorreva una storia aziendale pistoiese grandiosa che ha saputo ritagliarsi vetrine importanti negli anni Cinquanta-Sessanta vestendo alcune delle dive più affascinanti dell’epoca. Stralci di questa storia ritornano anche in "Amori pistoiesi", con un ancora acerbo Alberto Melani a carpire confessioni quasi proibite fuori dai camerini della sartoria di via Curtatone 55.

"Scrivo sull’amore perché è la poesia della vita, è la vita stessa – commenta Melani –. Parlo di Pistoia in quanto metafora della provincia. Una provincia che sta morendo. Se amo l’essere provinciale? Sì. La provincia è un mondo tutto sommato molto più protettivo di quanto non sia il mondo di oggi. Pistoia era paese dell’anima e culla delle illusioni. In provincia si viveva una situazione di amabile immobilità e di incosciente arretratezza. Si poteva essere noi stessi, senza finzione". Alla presentazione di domani (ingresso libero) saranno presenti l’autore, lo scrittore Claudio Rosati e i giornalisti Simone Gai e Linda Meoni. Momenti musicali con il duo acustico The SunglaSSes e di spettacolo con l’attrice Gaia Perrotta. Regista della serata è Patrizia Barghini. I proventi del libro saranno devoluti ad Ail, Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

red.pt.