Ammirare il tramonto dalla Torre del Barbarossa Due visite guidate: la prima è per stasera

Nell’ambito dei festeggiamenti per San Lodovico, che si terranno fino al 19 agosto e che avranno nel Palio dei Mercenari e degli Arcieri (il 17 e il 18 agosto) il loro momento più significativo, sono previste due visite guidate al tramonto alla Torre del Barbarossa. Gli appuntamenti per quest’evento emozionante, in cui la bellezza della natura andrà a fondersi con le testimonianze della storia, sono fissati per stasera, giovedì 10 agosto alle 19.30 e per mercoledì 16 agosto sempre alle 19.30. Ritrovo all’ufficio turistico di Piazza Magrini 4. L’ingresso e la visita alla Torre del Barbarossa costerà 4 euro, ridotto a 3 euro per chi ha meno di 18 anni e per coloro che invece ne hanno più di 65. Prenotarsi allo 0573.917308 o a [email protected]