Tribunale di Pistoia, Asl e Società della Salute insieme per la "Promozione e applicazione dell’istituto dell’Amministratore di sostegno". La firma del protocollo mercoledì 15 febbraio, dalle 15 nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale. Il protocollo per promuovere la formazione delle persone che si rendono disponibili a svolgere il ruolo di amministratore e di creare un elenco di amministratori dal quale il Giudice tutelare possa attingere per le nomine. I soggetti firmatari: sono il Tribunale di Pistoia, l’Asl Toscana Centro, la Società della Salute Pistoiese e della Valdinievole, l’Ordine degli avvocati, l’Ordine dei commercialisti, l’Ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana, l’Ordine dei medici provinciali di Pistoia, l’Ordine degli psicologi della Regione Toscana, la consulta del Terzo settore e il comitato di partecipazione della Società della Salute Pistoiese, la Consulta del Terzo settore e il comitato di partecipazione della Società della Salute della Valdinievole, l’Anci.