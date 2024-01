Amicizia fraterna. Trent’anni con Mati: "Un uomo schietto dalla mente vulcanica"

Fino all’ultimo e più lucido giorno un solo potente pensiero che a Celle era già diventato vita vera, gesto concreto: che l’umanità tutta possa mettersi in equilibrio e in dialogo con la natura e che possa farlo percorrendo la sola strada possibile, quella dell’arte. "E conservare anche a 90 anni una visione così viva e così forte è cosa più che rara. La sua è stata una lezione di civiltà mondiale di valore inestimabile". Quella tra il mecenate Giuliano Gori e il paesaggista, imprenditore e artista pistoiese Andrea Mati è stata un’amicizia trentennale, talmente solida da poter esser definita senza dubbio alcuno fraterna. Basti un gesto a raccontarlo: due cipressi nel parco della Fattoria dimoravano a simboleggiare proprio i due, Gori e Mati, che lo stesso Giuliano aveva battezzato quali "custodi di Celle".

"La tempesta di vento del 2015 li sradicò quei due cipressi, così come fece con cinquecento altri alberi del parco – ricorda Mati -. Quello fu un momento di immenso dolore per Giuliano, qualcosa che lo provò nell’anima e nel corpo. Lo rassicurai, gli feci capire che tutto sarebbe tornato bello come e più di prima. Gli promisi anche che avrei ripiantato quei due cipressi nei quali lui aveva rivisto noi. Lui allora mi disse: ‘No, io ora voglio da te qualcosa di più. Voglio che tu entri a Celle, insieme agli artisti’.

Così nacque Focus, inaugurata nel 2018, in dialogo con la Serra dei poeti di Veronesi. Farmi diventare parte della collezione è stata per me un’emozione enorme". Trent’anni di appassionate condivisioni, di progetti sempre nuovi, di inviti per Mati a entrare in quel mondo di grande umanità e civiltà che era Celle e la visione tutta di Gori, così votata alla natura.

"Il progetto che lui ha realizzato è unico al mondo, un’autentica meraviglia concepita in anni nei quali nessuno parlava di ambiente, di natura e arte quali elementi così strettamente connessi – ricorda Mati -. Ma straordinaria e innovativa è stata questa urgente necessità di aprirsi e condividere con l’esterno il suo progetto. Il suo è un messaggio che io definisco di gioia e di salvezza. Un messaggio che ogni giorno parte da Celle e raggiunge il mondo. Grazie alla nostra amicizia ho avuto la fortuna di conoscere persone e artisti da tutto il mondo". Gori era un uomo, continua Mati nel tratteggiarlo, schietto, diretto e sincero, dalla mente vulcanica e sempre in movimento.

"L’ultimo progetto dedicato alla poesia e al premio letterario lo abbiamo condiviso coi figli di Giuliano, quattro persone meravigliose e bellissime. Giuliano era un uomo di sconfinata cultura, leggeva continuamente libri e negli ultimi anni si era molto molto appassionato alla poesia, tanto da ospitare in Fattoria anche scrittori e poeti. Così accadde con Pennac cinque anni fa. È stato uno dei tanti bellissimi incontri accaduti grazie a lui".

Insieme ai profondi sentimenti verso il bello del mondo, come avviene con persone di grande umanità e sensibilità come Gori, ecco anche l’acuta sofferenza per il male: "Lo addolorava molto la violenza nel mondo, le offese all’ambiente e alla natura, le guerre. Il secondo conflitto mondiale era stato per lui una ferita indicibile. Aveva molti amici ebrei, a maggior ragione per questo l’orrore dell’olocausto lo aveva provato con ancor più intensità".