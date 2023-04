Amianto e tumori correlati A Pistoia il dato più alto dei casi riconosciuti

Il 27 aprile in occasione della giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Anmil (l’Associazione nazionale lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro, ndr), con il patrocinio del Comune di Pistoia, ha organizzato un convegno dal titolo "Amianto e tumori professionali: ancora troppe vittime del lavoro". L’appuntemento è dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale di Pistoia. I lavori, moderati da Giuseppe D’Ercole, già presidente del fondo Vittime amianto, si apriranno con i saluti istituzionali del prefetto Licia Donatella Messina, del sindaco Alessandro Tomasi e del presidente della Regione Eugenio Giani. Per Anmil intervengono Emidio Deandri, vicepresidente nazionale, Alessandro Grassini, presidente Anmil Toscana e Daniele Manetti, responsabile regionale della commissione Anmil Amianto e sostanze cancerogene. Seguiranno gli interventi dei sindaci Federico Riboldi, Antonio Riviezzi e l’assessore Giulio Guerri per il Comune della Spezia, nonché di Sabrina Tartaglia, direttore della Sede Inail di Prato e Pistoia; Pierluigi Faina, responsabile della medicina del lavoro per la Asl Toscana Centro e di Lucia Miligi, responsabile del centro operativo regionale per i tumori professionali della Toscana all’Ispro di Firenze.

Nel 2022 in Toscana sono state 9.256 le denunce per malattia professionale, un trend in netto aumento, se confrontato con le 8.109 del 2021. Le Province con il maggior numero di denunce di tumori professionali dal 2017 al 2021 sono : Livorno ( 225) Pisa (185) Lucca (169) Grosseto (164) e Firenze (135) , Massa Carrara (120). Le Province con denunce più basse sono Prato (35) , Siena (55), Pistoia (63), Arezzo (90). A Pistoia nel quinquennio 2017-2021 i tumori professionali denunciati sono stati 63 e 36 di essi hanno avuto il riconoscimento da parte dell’Inail, oltre il 57,1 %, dunque. Alla luce dei dati, Pistoia è la provincia a livello regionale con il più alto numero di riconoscimenti positivi da parte dell’Inail. Il progetto portato avanti dall’Anmil, pone l’attenzione verso i malati dei tumori professionali e dei tumori amianto-correlati, causa di circa 10mila decessi all’anno.

"Purtroppo – sostiene Daniele Manetti – sono morti silenziose, che non fanno cronaca, non arrivano sui giornali e nelle tv, ma sono persone e famiglie che vivono nel silenzio e molte volte in solitudine la loro sofferenza".