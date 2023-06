Ambiente, volontariato e solidarietà I temi che conquistano gli sponsor

Tutti bravissimi e tutti premiati i circa 300 giovani cronisti delle scuole di Pistoia e provincia, durante la festa che si è tenuta ieri mattina al teatro Bolognini. Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati gli studenti dell’istituto Fermi di Casalguidi per l’articolo "Iran tra repressione e ribellione". Al secondo posto l’istituto Frank di Pistoia che ha affrontato il tema degli orfani delle vittime di femminicidio, e medaglia di bronzo ai ragazzi dell’istituto Andreotti di Pescia con una pagina dedicata alle donne "mai più invisibili". Il premio migliore vignetta è andato alle Leonardo Da Vinci con una pagina dedicata ai pericoli dei social, il premio Superclick alle Frank di Pistoia, la pagina più votata online (con 530 voti) e il premio Green alla Melani di Montale con "Hitachi: verso futuri ecosostenibili". Ricchi riconoscimenti anche da parte degli sponsor. Massimiliano Merildi, Antonio Luchi e Maurizio Stefanelli di Conad hanno premiato il Berni di Lamporecchio e la Chini di Montecatini, con i temi dedicati all’alimentazione. Il presidente del Consorzio 3 Anbi Toscana Marco Bottino invece il Fermi di Casalguidi per l’articolo sulla biodiversità, Riccardo Nannipieri di Autolinee Toscane il Berni di Lamporecchio per un articolo dedicato ai bus sostenibili con l’idrogeno, e Niccolò Bagnoli di Cispel le Cino-Galilei di Pistoia per il lavoro sulla montagna pistoiese. Claudio Zecchi di Fratres con Franco Gianni hanno premiato le Mantellate per il tema dedicato alle donazioni. Applausi all’arrivo di Gek Galanda per la Giorgio Tesi Group, che ha premiato il Fermi di Casalguidi, mentre Paola Bellandi della Fondazione Caript ha premiato le Galilei e le Don Milani.

Arianna Fisicaro