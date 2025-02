AM Aglianese a Prato contro il Social Club

Domani alle 15 gli arbitri fischieranno il calcio d’inizio della ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, la quinta per quel che riguarda il girone di ritorno. Con un programma che presenta diversi incontri potenzialmente interessanti. Partendo dal girone A di Prima Categoria, con il CQS Pistoia, che riceve il Montecarlo e mira a vincere per restare sopra la linea di galleggiamento e distanziare proprio i lucchesi. In contemporanea, il Chiazzano dovrà battere al Butelli il Città di Capannori per sperare di salvarsi. Passando al girone D, il Quarrata terza forza del raggruppamento (a pari merito con lo Jolo) sarà di scena a Borgo San Lorenzo contro la Gallianese. Impegni esterni anche per l’AM Aglianese di Matteoni (a Prato contro il CSL Prato Social Club) e per l’Atletico Casini Spedalino: la nuova avventura in panchina di Emiliano Pacini inizierà contro il Novoli.

Scendiamo così in Seconda, ripartendo dal girone A, dove il Pescia (sceso in terza posizione) è chiamato a capitalizzare al massimo il fattore-campo per vincere contro il pericolante Valfreddana ed evitare di allontanarsi troppo dalla vetta. Anche perché, in caso contrario, il Chiesina Uzzanese quarto potrebbe approfittarne per ridurre le distanze (a patto di espugnare il campo del Cascio). Academy Tau–Borgo a Buggiano e Giovani Via Nova–Ghivizzano completano il quadro. E si chiude così con il girone C: il San Niccolò capolista sarà di scena al Frascari contro il Bugiani Pool 84 e la Virtus Montale (terza) andrà in Valbisenzio per misurarsi con il Vernio. Da seguire con attenzione Montagna Pistoiese–Cintolese: in caso di successo, per i locali si aprirebbero scenari interessanti. Montalbano Cecina–Pistoia Nord mette in palio punti pesanti sia per allontanarsi dalle sabbie mobili che per avvicinarsi alle zone nobili, considerando l’estremo equilibrio vigente in quella parte di classifica. E al Barni di Montale, l’Olimpia Quarrata sfiderà il Mezzana.

Giovanni Fiorentino