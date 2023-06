"Alumni. Storie di vita": giustizia fra realtà e finzione Dai gialli all’intelligenza artificiale, e con la musica

Alunni di ieri e di oggi che, assieme a personalità del panorama culturale italiano, si confronteranno sui temi della giustizia e dell’intelligenza artificiale. Edizione "zero" per "Alumni. Storie di vita", evento organizzato dall’associazione Amici del Forteguerri che per questo giovedì 8 giugno (ore 21.15) chiama a raccolta la cittadinanza e i ‘suoi’ ragazzi al parco di Monteoliveto per una serata che prevede diversi momenti di confronto.

Ad aprire l’iniziativa sarà la musica dell’Orchestra dei fiati del liceo musicale Forteguerri, reduce dal bellissimo concerto per la Festa della Repubblica al teatro Manzoni, seguiti da un dibattito sui temi della giustizia tra realtà e finzione che vedrà alternarsi gli interventi del pubblico ministero Leonardo De Gaudio, sostituto procuratore della Repubblica a Pistoia, dell’avvocato Andrea Mitresi, nonchè apprezzato scrittore con la figura dell’avvocato Falco nel suo romanzo d’esordio, il pluripremiatro "Il caso Rocco", e della scrittrice giallista Laura Vignali, anche lei una voce pistoiese di rilievo nel noir, mentre il filosofo Roberto Presilla, la scrittrice Lavinia Mannelli e il dottore in ingegneria Pietro Francaviglia, accompagnato da Chat gpt, disquisiranno di intelligenza artificiale e umanità. I dibattiti saranno alternati a performance dei musicisti Giulio Cecchi ed Emma Longo e delle attrici pistoiesi Monica Menchi e Irene Pagano.

Presentatore e moderatore della serata l’avvocato Luca Magni, anche lui ex alunno del Forteguerri. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Amici di Montuliveto e patrocinato dal Comune di Pistoia, è a ingresso libero, senza obbligo di prenotazione.

l.m.