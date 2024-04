Altro sopralluogo. L’intervento a fine mese

PISTOIA

Come anticipato nei giorni scorsi, l’accordo c’è e toccherà a Società Autostrade (quindi Anas) asfaltare quasi tutta via del Casello in modo da consentirne la sua riapertura che, verosimilmente, dovrebbe avvenire entro il prossimo 25 aprile. E’ questo l’esito principale e fondamentale del sopralluogo, il secondo nel giro di pochi giorni, che si è tenuto direttamente sulla strada chiusa definitivamente al traffico dallo scorso 7 marzo a causa del grave stato di ammaloramento dell’asfalto che stava causando danni ai mezzi che vi transitavano oltre che una questione di sicurezza seria. Al sopralluogo erano presenti i responsabili del Comune e della Provinciaa, assieme ai tecnici di Anas, ed è stato individuato quello che sarà il cronoprogramma: i primi movimenti di mezzi meccanici ed operai sono previsti fra giovedì 18 e venerdì 19 aprile per un primo tratto di strada da sistemare, per proseguire all’inizio della settimana successiva e arrivare alla sua messa in sicurezza e soltanto allora si potrà andare con la riapertura al traffico di tutta la zona. Il costo sarà a carico di Anas che è ente originario proprietario della strada, ma non attuale, visto che l’incombenza è in carico alla Provincia. Con questo intervento saranno messe in sicurezza le parti che erano diventate pericolose, potendo così pensare di prevedere il passaggio dei mezzi a due ruote che avevano l’accesso interdetto da quasi tre anni. Una riapertura che andrà ad alleggerire la pressione di traffico ora presente sulle strade di campagna limitrofe e che permetterà un collegamento efficiente fra la SP9 Montalbano, lo Sperone e la zona industriale di Sant’Agostino.