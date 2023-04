Altri due autovelox sulla Provinciale. A 40 all’ora da Pistoia a Montale

Pistoia, 27 aprile 2023 – Il Comune di Pistoia ha deciso di installare altri due autovelox sulla provinciale montalese oltre a quello che è già in uso da diversi mesi e viene posizionato alternativamente nei diversi box che si trovano nel tratto dal Pontenuovo a Santomato.

La decisione di installare gli autovelox fu presa nel settembre del 2021 dopo che la Prefettura dichiarò la montalese una strada ad alto tasso di pericolosità in seguito ai molti incidenti, anche mortali, di cui è stata teatro negli ultimi anni. Anche i Comitati civici del Pontenuovo e di Santomato avevano chiesto gli autovelox per ridurre la velocità dei veicoli che è una delle cause dei gravi problemi di sicurezza sofferti dai residenti dei due centri abitati attraversati dalla strada. Da quando sono stati installati gli autovelox sono state comminate moltissime multe, come risulta dalle numerose testimonianze dei cittadini (anche se il numero preciso non è mai stato comunicato dal Comune). Ci sono state anche diverse proteste da parte di cittadini che percorrono la via Montalese e si sono ritrovati a pagare diverse multe anche per velocità di poco superiori ai limiti consentiti (come 46 o 47 chilometri orari dove il limite è 40 che con lo sconto fisso di 5 chilometri porta a una multa di 45 euro per un chilometro o due di sforamento). Ci sono stati alcuni riferimenti alle multe anche nell’ultima assemblea tenutasi al circolo sulla variante alla Montalese.

«Si stanno prendendo multe anche noi residenti – ha detto il presidente del Comitato di Pontenuovo Paolo Bogani – chi non l’ha ancora presa è bravo, ma da quando ci sono gli autovelox non è morto più nessuno e questo vuol dire che sono efficaci per la sicurezza".

"Con gli autovelox e con le multe – ha fatto presente uno dei cittadini intervenuti – si scarica la responsabilità della sicurezza unicamente sui cittadini".

L’unica soluzione per i residenti e i Comitati è fare la variante alla montalese che garantirebbe la sicurezza e permetterebbe di evitare gli autovelox. Contro le multe c’è stata anche una protesta di un consigliere comunale di Montale del centrodestra, Franco Vannucci, che definì le multe: "Una tassa imposta sui montalesi, che sono quelli che usano di più la strada provinciale". Finora l’apparecchio di controllo della velocità è stato collocato, alternativamente, nei due box presenti a Pontenuovo (davanti al circolo e sul tratto di via Sestini tra il ponte e Panorama), dove il limite di velocità è di 40 chilometri orari e a Santomato, nei box presenti prima e dopo il circolo Arci, dove il limite di velocità è di 50 chilometri all’ora. Ora, con i due nuovi autovelox, tutto il tratto, di cinque chilometri da via Sestini a Montale, sarà controllato.