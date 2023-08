Altre minacce e offese per don Biancalani Domani in Prefettura si discute lo sgombero

Un fuoco incrociato, una polveriera da sempre, ma in questo agosto torrido Vicofaro brucia più che mai. Bruciano gli animi dei residenti, di chi vive il quartiere. E sale l’insofferenza di molti degli ospiti, i giovani migranti che in queste settimane sono stati invitati a sottoporsi agli screening sanitari proposti dall’Asl, a prevenzione della diffusione del virus della tubercolosi, dopo un primo caso riscontrato ormai a giugno, e tuttora ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Jacopo. Una miscela esplosiva, resa ancora più incandescente dopo l’ordinanza firmata ormai due settimane fa dal sindaco Tomasi, che dispone lo sgombero di tutti i locali, appunto richiamandosi all’emergenza sanitaria per il rischio di contagio da tubercolosi. Ordinanza che scadrà domani, giorno in cui si riunirà per la terza volta in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica. Una riunione tecnica che avrà lo scopo di fare il punto della situazione. Uno: gli screening sanitari eseguiti sono ormai conclusi e si attende la relazione che sarà svolta dai tecnici dell’Unità funzionale di Igiene pubblica e nutrizione diretta dalla dottoressa Paola Piccioli. Due: mettere a punto il piano con le forze dell’ordine per eseguire lo sgombero.

Intanto un nuovo episodio di intolleranza ha coinvolto il don, che lo riferisce non senza qualche timore. Mercoledì sera, infatti, a Vicofaro sarebbe intervenuta una pattuglia della polizia, su chiamata del parroco dopo che un uomo di 35 anni, italiano, lo avrebbe minacciato. "Ti metto le mani addosso", queste le parole. La miccia sarebbe stata un’attenzione rivolta da uno dei giovani ospiti del centro alla fidanzata dell’uomo. Un episodio che lui stesso avrebbe riferito a don Massimo. "Ho risposto che se avesse voluto avrebbe potuto denunciare il fatto, ammesso che l’autore sia uno dei giovani da noi ospitati", ha chiarito don Massimo, non senza preoccupazione. "Il fatto è che le parole della politica si traducono in fatti, esasperano gli animi e alla fine legittimano qualsiasi tipo di aggressione. Mi chiedo che cosa sarebbe accaduto se quell’uomo mi avesse trovato da solo: probabilmente mi avrebbe messo le mani addosso, come ha minacciato di fare".

E sul fronte politico lo scontro è

ormai aperto. Alle critiche mosse dal sindaco Tomasi all’operato della Regione, ha risposto ieri l’assessore Stefano Ciuoffo. "Il sindaco di Pistoia Tomasi, e il sottosegretario La Pietra hanno attaccato la Regione Toscana per la gestione dell’accoglienza straordinaria dei migranti, accusandola di un approccio ideologico che nega l’evidente emergenza -spiega l’assessore Ciuoffo –. Penso che entrambi gli esponenti di Fratelli d’Italia siano stati molto impegnati in questi ultimi giorni, forse presi dai tagli del Pnrr disposti dal loro Governo o dall’apertura della campagna per le prossime elezioni regionali . Forse non hanno avuto modo di leggere sia il decreto ’Cutro’, che l’ordinanza della protezione civile sullo stato di emergenza. Il recente intervento normativo del Governo Meloni permette ai Prefetti di creare nuovi Cas, senza alcuna assistenza legale o psicologica, e nuovi hot-spot decentrati (leggasi in italiano tendopoli). L’ordinanza della Protezione Civile e l’istituzione del Commissario servono a realizzare questi nuovi centri di ’accoglienza’ straordinaria andando in deroga al codice degli appalti, e saltando il parere degli enti locali. Ci siamo permessi di non aderire a questo ricatto. Le risorse individuate su tutto il territorio nazionale, sono cinque milioni di euro. Non posso immaginare che sulla pelle degli ultimi si voglia costruire il proprio consenso".

M.V.