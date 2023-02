"Alto rischio di escalation violenta" Il derby si giocherà a porte chiuse

La partita tra Pistoiese e Prato, in programma oggi alle 19.45 al "Melani", si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, su richiesta del questore di Pistoia, Olimpia Abbate, per "motivi di ordine pubblico". Una decisione che prende le mosse da un video-choc, diffuso in un gruppo social da un tifoso (?) pistoiese e poi divenuto virale, che inneggia ad atti violenti nei confronti dei "rivali" pratesi. Questo l’episodio che non consentirà questa sera agli sportivi di gustarsi il 70° derby tra i due sodalizi, valido per la 26a giornata del campionato di serie D. Il provvedimento è stato preso dal prefetto dopo un’approfondita valutazione con le forze di polizia. La partita, va detto, era già stata attenzionata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che aveva sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara e, nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, invitato la Lega Nazionale Dilettanti a interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi. Vendita poi partita e con un notevole riscontro, visto che lo stadio viaggiava verso il tutto esaurito. E invece l’incontro si giocherà a porte chiuse, come detto per...