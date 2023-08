Altan, numeri record "Pistoia diventi polo di iniziative nazionali Ora la mostra sul ’900"

I numeri della mostra dedicata ad Altan sono motivo di orgoglio… A confermarlo è la direttrice scientifica di Pistoia Musei, Monica Preti: "Siamo davvero grati e soddisfatti. In primis perché trovo fosse un omaggio dovuto a una personalità culturale di grande spicco che ha accompagnato la storia del nostro Paese. E poi perché questi dati che oggi festeggiamo sono anche il frutto di una politica che sto cercando di portare avanti, volta ad aumentare l’attrattiva di Pistoia e la notorietà di questo giovane sistema che è Pistoia Musei. Mi sta molto a cuore poi il tema dell’accessibilità, allargare l’offerta un po’ a tutti i pubblici. Cosa che con questa mostra siamo riusciti a fare: molte le famiglie, molti i bambini che hanno visitato la mostra, loro che di occasioni per andare ai musei magari ne hanno meno".

Archiviata questa rassegna, cosa aspettarsi?

"Proseguiranno le attività nelle altre sedi museali, compreso il progetto ‘In visita’ che ancora fino a ottobre ospita De Chirico, un nome che ci ha permesso di portare tante persone in più nella nostra sede, compresa un’ampia fetta di storici e amatori d’arte. Un pubblico di qualità, esigente, che con grande interesse ha seguito la mostra. Questo ha suscitato interesse da parte di studiosi con la conseguente pubblicazione di numerosi articoli che hanno contribuito ad allargare la notorietà di Pistoia Musei oltre che la sua attrattività. In autunno riprenderemo il ciclo ‘900 Talks, un appuntamento dei quali vedrà a Pistoia la presenza di Luca Massimo Barbero, personalità di assoluto rilievo nonché curatore delle Gallerie d’Italia di Milano, dove si trova la nostra Pomona di Marini. Verrà in città a parlare con un’attenzione particolare al maestro. E poi in primavera una grande mostra dedicata a un movimento artistico del ‘900 visto attraverso le città italiane che ha vissuto anche a Pistoia una stagione importante".

Dove sarà allestita?

"A Palazzo Buontalenti. Il nostro lavoro guarda anche al configurare l’identità delle diverse sedi. Penso in particolare all’Antico Palazzo dei Vescovi, su cui sto convergendo molte delle mie energie. Entro due anni vorrei portare a compimento questo progetto a cui sono stata chiamata con il grande impegno di Fondazione Caript. Sarà un museo per la città, con il percorso archeologico profondamente rinnovato e il completamento dell’intero progetto di ristrutturazione a inizio 2026. Nel frattempo abbiamo proposto ‘Museo aperto’, un modo per mantenere aperto un percorso nonostante il cantiere. Questo ci consentirà di proporre attività fino alle conclusioni dei lavori".

Prestiti o novità in arrivo? "L’Arazzo Millefori torna in prestito. In ottobre sarà a Roma, in una mostra alle Scuderie del Quirinale dedicata a Calvino nel centenario della sua nascita. Una mostra importante, il cui prestigio mi ha indotto a decidere di concedere l’opera. Ma a Palazzo, a Pistoia, non resterà un vuoto: un noto gruppo di artisti digitali, CameraNebbia, sta lavorando a un’installazione multimediale immersiva dedicata all’Arazzo che permetta di esplorarlo attraverso contenuti ad alta tecnologia. Sarà visibile durante l’assenza dell’Arazzo, poi esportabile come esperienza extra".

Un bilancio a un anno dal lancio della Corporate Membership, dedicata ai privati che vogliano sostenere la cultura made in Pistoia Musei?

"Positivo. Desideravamo rendere partecipi i rappresentanti attivi della società. L’entusiasmo dei membri della corporate ci conferma che la direzione è giusta. Vorremmo anche nello stesso tempo estendere ancor più questa esperienza ad altri settori di punta del territorio. Crediamo che questa sia una sfida di intraprendenza importante e utile da cogliere. Per le imprese, ma anche per noi che il museo lo viviamo da dentro".

linda meoni