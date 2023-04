Altan, Cipputi e la Pimpa Oggi c’è Otto Gabos

Prosegue il ciclo di incontri con i grandi autori del fumetto, promosso da Pistoia Musei con Coconino Press-Fandango. Oggi (ore 16.30) a Palazzo de Rossi, a Pistoia, Luca Raffaelli, curatore della mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è... e come dovrebbe essere" (Pistoia Palazzo Buontalenti, fino al 30 luglio), incontra Otto Gabos, scrittore, artista e illustratore tra i più importanti in Italia, per presentare "Il viaggiatore distante. Empire State", edito da Coconino Press. Il racconto è un’appassionante avventura interiore, che affronta temi come il rapporto con la famiglia, il desiderio inquieto di cambiare vita, l’incontro-scontro con altre culture, l’ansia di fronte alla prospettiva di diventare genitori. Un graphic novel sospeso tra autofiction, reportage disegnato, riflessione sullo spaesamento e sulla condizione del migrante.