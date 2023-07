Altalene, scivoli e reti Nuovi giochi nei parchi

I Giardini pubblici del Comune di San Marcello Piteglio si vestono a festa con nuovi giochi e attrezzature, di cui verrà verificata anche la sicurezza. Per questo, l’amministrazione comunale ha investito 65.000 euro, come spiega il vicesindaco Giacomo Buonomini: "L’intervento, finanziato con le risorse del bilancio comunale 2023 e attuato dal Servizio Cura del territorio e Patrimonio con affidamento a una ditta specializzata, è stato avviato nel mese di giugno ed in corso di conclusione. Gli interventi fatti e programmati nei prossimi giorni saranno oltre cinquanta tra sostituzioni e messa in sicurezza delle varie attrezzature dedicate ai bambini nei giardini pubblici e nelle infrastrutture pubbliche destinate alle attività ludiche e sportive. Sono stati sostituiti numerosi giochi (altalene, scivoli, giochi a molla, strutture multigiochi) e sono state messe in sicurezza tutte le attrezzature. Così garantiamo alle famiglie e i bambini la totale sicurezza nell’uso delle attrezzature". Sono diciassette, tra parchi e infrastrutture di vario, le aree interessate: il giardino di Pontepetri, quello del Severmino a San Marcello Pistoiese, il giardino di Mammiano alto, quello di Lizzano Pistoiese in via la sala, i giardini di fronte alle ex stazioni del trenino a Maresca e a Gavinana, i giardini di Popiglio e Prunetta, e quello de La Faggeta a Prataccio, infine il nuovo giardino "Casa Comunale Val di Forfora" a Crespole. Sono anche in esecuzione i lavori nei giardini scolastici delle scuole dell’infanzia di Campo Tizzoro e Maresca. Inoltre con il programma in corso si è provveduto alla sostituzione o aggiunta di attrezzature per le attività sportive (reti da pallavolo o tennis, tabelloni e canestri per basket) negli impianti sportivi delle palestre comunali di Bardalone e San Marcello Pistoiese, della pista da basket di Maresca e degli impianti sportivi di Popiglio e Piteglio.

Andrea Nannini