Alta tensione in casa Pistoiese. I tifosi contestano De Simone. Botta e risposta società-Comune

Il futuro della Pistoiese continua ad essere avvolto da una folta e grigia nube, che ieri è diventata ancora più scura. Una telenovela con dentro tutto e il contrario di tutto, tranne un salvifico spiraglio di luce. Quella andata in archivio è stata un’altra giornata intensa in casa arancione, snodatasi a suon di contestazioni, comunicati e staffilate, seguite poi dalle inevitabili risposte taglienti e da un nuovo dietrofront. Una giornata ad alta tensione, segno tangibile dell’insofferenza sempre più elevata da parte della città nei confronti dell’attuale proprietà del club. Ma partiamo dall’inizio: nella notte tra giovedì e venerdì in diverse vie e zone di Pistoia, specie nei pressi dello stadio Melani, sono stati affissi numerosi volantini raffiguranti il volto di Maurizio De Simone accompagnato da frasi tutt’altro che accoglienti. Il messaggio è chiaro: "Vattene".

La spaccatura tra la città e il garante del trust è ormai nota a tutti da diverse settimane, ma fino ad oggi mai la tifoseria era arrivata a tanto, eccezion fatta per i due striscioni appesi fuori dallo stadio lo scorso 16 dicembre, giorno di Corticella-Pistoiese. Una frattura ormai irreparabile, come confermato anche dal numero sempre più esiguo di spettatori al Melani. La risposta della società non si è fatta attendere, con una nota firmata Matilde Jace, la misteriosa amministratrice unica che è tornata a farsi sentire a distanza dal primo e unico comunicato sottoscritto il giorno seguente all’esonero di Consonni. Tra i passaggi più significativi, quello in cui Jace si interroga su "dove sia la parte sana della città", affermando anche che "il problema principale della Pistoiese non è Maurizio De Simone" e augurandosi che "i responsabili di questi vili attacchi verso una persona per bene e incensurata vengano individuati al più presto".

Il colpo di scena arriva con l’apertura alla riconsegna del titolo sportivo nelle mani del sindaco Alessandro Tomasi, apertura corredata però da alcuni attacchi all’Amministrazione. "Tocca alle Istituzioni dirci cosa fare – si legge –. Possibilmente ce lo dicano in tempi brevi perché andare avanti così non è più ammissibile. Attendiamo un segnale dal sindaco. Se il silenzio assordante delle Istituzioni e dei contestatori dovesse proseguire oltre la sosta di campionato (in programma domenica prossima, ndr), faremo le nostre valutazioni. Siamo stati ostacolati in tutto e per tutto – concludono dall’Us, con l’unica colpa di non essere pistoiesi".

Parole pesantissime da parte della proprietà arancione, che non potevano passare inosservate. E in effetti così è stato, visto che a stretto giro di posta è arrivata la risposta, altrettanto piccata e senza giri di parole, da parte del sindaco Alessandro Tomasi. "Gli unici responsabili di questa condizione sono il presidente e la proprietà – si legge - che hanno fatto tante promesse, hanno parlato molto, ma non hanno mantenuto. Il fatto di non aver trovato sostentamento e sponsor per la squadra, è dipeso da questo. Come fa ad essere considerato serio – si domanda Tomasi, focalizzandosi sugli impegni economici non mantenuti dalla società– un progetto che a dicembre smantella una squadra? Un progetto in cui i giocatori sono i primi a protestare perchè non pagati? La proprietà non scarichi adesso la responsabilità sulla città, sui tifosi e sull’Amministrazione. Troppo facile. L’unico responsabile – attacca – è chi ha creato tutto questo. Per prima cosa occorre capire in che condizione è la società. Facciano conoscere alla città la vera condizione in cui hanno costretto i nostri colori". Una stoccata chiara e diretta rivolta al ’patron’ Maurizio De Simone il quale, seppur non citato direttamente, è di fatto il deus ex machina delle sorti della Pistoiese.

In serata, infine, l’ennesimo colpo di teatro. Con retromarcia ingranata da parte dell’Us: "In risposta a quanto affermato dal sindaco – afferma il club – chiariamo che il comunicato relativo alle continue offese ricevute dal garante Maurizio De Simone, non era atto ad attaccare l’Amministrazione e in generale le istituzioni, con le quali anzi la società vorrebbe stabilire un colloquio proficuo e costante nel tempo. Da parte della proprietà – assicurano –, c’è la massima disponibilità per lavorare assieme per il bene della Pistoiese". Figurarsi cosa succederebbe in caso contrario, viene da dire. Alla prossima puntata della telenovela, che francamente ha stancato. E indignato.

Alessandro Benigni

Michele Flori