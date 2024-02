Alluvione, ora arrivano i rimborsi. Ecco contributi fino a tremila euro

"A partire da oggi (ieri, ndr) contatteremo tutti i potenziali beneficiari del rimborso danni alluvione, affinché forniscano un codice Iban valido. Abbiamo previsto nella procedura anche ulteriori rimborsi per beni mobili non rientranti nelle disposizioni nazionali del dipartimento della Protezione civile e del governo". Lo ha annunciato il governatore Eugenio Giani, facendo il punto sui ristori a beneficio dei soggetti colpiti dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Per un provvedimento che interesserà l’intera provincia, fatta eccezione per Abetone Cutigliano e Sambuca: nell’ordinanza regionale dello scorso 15 novembre volta a recensire i Comuni colpiti figurano infatti anche Pistoia, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano, Montale, Montecatini, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle e Uzzano. Tutti i cittadini che hanno regolarmente caricato la domanda di rimborso con il formulario della piattaforma regionale riceveranno una mail in cui vengono spiegate le modalità con cui si potrà comunicare all’amministrazione regionale il proprio Iban. L’intestatario del conto deve essere necessariamente il beneficiario. Verrà data precedenza a tutte le domande già inserite e processate, ma data l’estensione dei termini per la compilazione del formulario di ricognizione danni, ancora aperto, anche i cittadini che hanno potuto compilare la domanda solo in questi giorni saranno contattati nelle prossime settimane. Anche in questa fase sarà possibile delegare un soggetto terzo a compilare il documento di richiesta: in tal caso è necessario caricare delega firmata e copia del proprio documento di identità.

"Grazie alle risorse stanziate dalla Regione, nelle prossime settimane saremo in grado di liquidare un primo ristoro alle famiglie colpite dall’alluvione con un contributo fino 3mila euro. Permetterà di coprire le spese per l’acquisto o la riparazione di beni quali veicoli, motoveicoli o mobili – ha concluso l’assessore regionale Monia Monni - siamo ancora in attesa delle risorse nazionali per poter erogare anche l’immediato sostegno, ma siamo già in grado di liquidare il Cas, Contributo autonomo sostegno, per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Speriamo inoltre che il Governo faccia la propria parte per il rimborso totale dei danni subiti dai nuclei familiari e dalle imprese".

Giovanni Fiorentino