Alluvione, danni sul Montalbano: "Incentivi ai privati per la pulizia"

Il Comune, d’intesa con la Regione, farà tutto il possibile per mettere in sicurezza il versante del Montalbano, messo a dura prova dall’alluvione del 2 novembre. Trattandosi tuttavia di aree in gran parte di proprietà privata, gli enti hanno margini di manovra limitati e stanno pensando come incentivare i proprietari a occuparsi dei lavori di pulizia e ripristino. Lo ha anticipato il vicesindaco Patrizio Mearelli, rispondendo in consiglio comunale a un’interrogazione presentata dai consiglieri leghisti Stefano Nigi e Giancarlo Noci. "Dalla risposta a un’interrogazione che avevamo protocollato in precedenza sui lavori svolti dal Consorzio Medio Valdarno dopo l’alluvione, si legge che l’alluvione di qualche mese fa “non aveva apportato modifiche sostanziali alla vegetazione riparia“ – ha premesso il capogruppo Nigi – ho tuttavia effettuato un accesso agli atti e a nostro avviso non si può negare come la morfologia del versante quarratino del Montalbano sia cambiata: basti pensare alla fonte del Sasso Regino, che ormai non esiste più". E’ intervenuto anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, segnalando un’altra criticità. "In consiglio regionale è stata approvata la rimodulazione delle tariffe di Publiacqua per gli utenti delle zone alluvionate. Ma secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, non a tutti sarebbe stata riconosciuta la decurtazione dei costi in bolletta – ha affermato la capogruppo Irene Gori – questo perché dagli areali (ricognizioni dell’area geografica) trasmessi dall’amministrazione non risulterebbe in toto la cresta del Montalbano interessata dagli eventi". Mearelli ha ricordato di aver contattato da tempo il presidente di Publiacqua e che la società avrebbe già deliberato lo sconto. Dopo aver incontrato, insieme all’assessore all’urbanistica Simone Niccolai, la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi, lo scorso 5 marzo alcuni tecnici dell’ente hanno fatto un sopralluogo nelle aree collinari alluvionate.

"Con gli uffici della Regione, stiamo valutando le azioni da mettere in atto sulla base delle competenze di ciascun soggetto – ha spiegato Mearelli – perché si tratta nella quasi totalità di aree private: la Regione è competente per le aree fluviali, delegate al Consorzio, mentre la competenza del Comune riguarda solo gli aspetti edilizi e la viabilità comunale. Per opere che comprendono quest’ultimo ambito abbiamo già chiesto l’inserimento tra le attività del piano degli interventi del commissario straordinario". Il Comune sta pensando anche a un bando per convincere i proprietari delle zone a intervenire, prevedendo il rimborso di una parte delle spese sostenute.

Giovanni Fiorentino