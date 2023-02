Allerta meteo Ma la montagna torna a sperare

Un codice giallo per pioggia fino alle 20 di stasera per neve e vento fino alle 24, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana. Ma soprattutto nevicate sull’Appennino: una buona notizia per gli impiantisti, che stanno ancora scontando i forti ritardi dell’avvio della stagione. "Mezzo metro di neve sarebbe sufficiente per arrivare a Pasqua", ha dichiarato Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie. "È stata una stagione altalenante – sottolinea Rolando Galli, presidente Saf – Dopo una partenza drammatica, c’è stato un momento buono. Ora speriamo che la neve arrivi davvero. Troppo presto per fare bilanci, ma se marzo andasse bene, si potrebbero limitare i danni".