Allegri e Irrati celebrano i cento anni di storia del Casalguidi

Una mostra fotografica per ricordare l’evoluzione del club nel corso dei decenni, oltre ai complimenti dell’amministrazione comunale e di due esponenti di spicco del calcio italiano. E a chiudere, un riconoscimento consegnato al capitano che lascia il club dopo un decennio. Questo il modo in cui il Casalguidi ha festeggiato una giornata "storica", come quella di domenica scorsa: la società ha infatti tagliato il traguardo dei cento anni di attività e la ricorrenza è stata celebrata nel migliore dei modi. Iniziando paradossalmente da un addio: Antonio Ciaccio, capitano di lungo corso dei Canarini, lascerà il gruppo dopo dieci anni di militanza. E i dirigenti gli hanno dedicato il "Premio Giancarlo Barni", per omaggiarne la fedeltà e l’abnegazione. Nel corso dell’iniziativa, svoltasi alla presenza del sindaco Piero Lunardi e della giunta nella Sala Francini, è stata inaugurata anche la mostra che resterà visitabile sino al prossimo 4 luglio ed è stato presentato il docufilm "Un secolo giallobù". Con due contributi d’eccezione: anche il tecnico della Juve Massimiliano Allegri e l’arbitro internazionale Massimiliano Irrati hanno mandato un video-messaggio di congratulazioni al club, per il risultato raggiunto. "Essere la "presidente del centenario" è motivo di grande orgoglio, per me – ha commentato la numero uno della società, Tiziana Schifano – un traguardo importante per tutti noi, arrivato peraltro nel miglior momento possibile: abbiamo disputato un ottimo campionato in Promozione e la nostra scuola calcio sta facendo registrare sempre più iscritti. Non possiamo non esserne soddisfatti". Salutati capitan Ciaccio e mister Alessandro Gambadori, due dei artefici delle recenti fortune del sodalizio gialloblù, toccherà adesso al nuovo direttore sportivo Patrizio Carraresi e al nuovo allenatore Marco Benesperi riprendere il cammino. Nel solco della continuità.

Giovanni Fiorentino