Allegranti presenta il libro sul Pd ed Elly Schlein Con l’autore Federica Fratoni e Massimo Baldi

E’ per oggi, giovedì 15 giugno alle ore 18.30, a Lo Spazio Pistoia, via Curtatone e Montanara 20-22, l’appuntamento con David Allegranti che presenta il libro: "Quale PD. Viaggio nel partito di Elly Schlein" (Laterza, 2023, p. 208, euro 15). Dialogano con l’autore Massimo Baldi e Federica Fratoni. "È cominciato il 25 settembre – si legge nella presentazione –, con la sconfitta alle elezioni politiche, il lungo e travagliato inverno del Partito democratico. Da allora, ha affrontato per mesi un processo interno nonché un congresso e le primarie. Infine, senza che nessuno lo avesse previsto, il 26 febbraio è arrivata Elly Schlein. Il compito che la nuova segretaria ha di fronte è gigantesco: ricostruire il volto di un partito che ha smesso di domandarsi quale parte del Paese intende rappresentare, di leggere le nuove fratture della società, di interpretare la domanda di protezione sociale, sicuritaria ed economica. Attraverso le voci dei protagonisti, uno dei più pungenti cronisti politici della nuova generazione delinea le strade che si aprono di fronte al Partito democratico nel percorso per restituire un ruolo alla sinistra". David Allegranti (Firenze, 1984), giornalista e scrittore, lavora per varie testate italiane. Ha pubblicato "Matteo Renzi. Il rottamatore del Pd" (Vallecchi 2011); " The Boy. Matteo Renzi e il cambiamento dell‘Italia" (Marsilio 2014); "Matteo Le Pen" (Fandango 2016); "Come si diventa leghisti" (Utet 2019); "Antipolitica" (dialogo con Giovanni Orsina, Luiss University Press 2021) e "Dietro lo scaffale" (con Ugo Baldi, La Nave di Teseo 2022). Per Laterza è autore di "Siena brucia" (2015). Ha vinto nel 2012 il Premio Ghinetti, sezione giovani, e nel 2020 il Premio Biagio Agnes, categoria under 40.