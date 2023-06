Alle Mantellate panchine blu per gli oceani

Una panchina per la giornata mondiale della salvaguardia degli oceani. Giovedì scorso, 8 giugno, è stata inaugurata presso i locali della Scuola Mantellate di Pistoia la panchina per la salvaguardia degli oceani. A realizzarla sono stati i ragazzi della prima media, coordinati dalla professoressa Chiara Macchi, e i bimbi dell’asilo sotto la guida della maestra Katia Massi. Insieme a loro la preside della secondaria di primo e secondo grado professoressa Rita Pieri e la direttrice dell’infanzia della primaria Valentina Guarnieri. All’inaugurazione oltre ai giovani artisti insieme alle loro maestre e professoresse, era presente anche l’assessore all’educazione e formazione del comune di Pistoia, Benedetta Menichelli. "Un’altra panchina del nostro giardino torna a nuova vita e porta con sé un messaggio importante - ha commentato la preside Pieri -. Tutte fanno parte di un percorso iniziato con quella rossa contro la violenza sulle donne. Ne rimane ancora una da pitturare, speriamo di farlo presto, per la fine di quel conflitto alle porte dell’Europa, con i colori di una pace ritrovata". Per l’occasione i ragazzi della prima media hanno donato ai loro compagni più piccoli una poesia dal titolo Gli oceani. Ecco il componimento: Che bello il blu del mare! Non bisogna fargli male; va salvato e preservato, perché fa parte del creato. Loceano grande e imponente fa divertire tanta gente. Loceano è tutto blu e va rispettato ancor di più. Nella barriera corallina c’è una gran stella marina e i pesci colorati nuotano beati. Sulla sabbia ci son granchi che non sono mai stanchi; le tartarughe sono felici perchè giocano con gli amici; stanno insieme ore e ore e a vederle si allarga il cuore. Mare azzurro, mare blu, vieni a cantare con noi pure tu.