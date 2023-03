Allarme Ungulati e incidenti stradali Ecco i punti più critici della provincia

Pistoia è in buona compagnia in fatto di sicurezza stradale compromessa dalla presenza di eccesso di animali selvatici. Tutta la Toscana, purtroppo, si conferma nel 2022 la prima regione per numero di incidenti gravi, con morti o feriti provocati da cinghiali, cervi, daini e caprili. 20 sinistri gravi in regione, che porta a 67 il numero di incidenti che hanno causato feriti o lesioni mortali negli ultimi 4 anni. Un triste primato, certificato dall’ultimissimo Osservatorio sugli incidenti degli animali dell’Asaps relativo al 2022. Il monitoraggio di Coldiretti Pistoia permette di disegnare una mappa. Sulla strada provinciale 5, che parte dal capoluogo e va verso Montale, è la presenza di cervi a rappresentare un pericolo per gli automobilisti (tanti) in transitano. Sempre i cervi sono presenti in gran numero sulla provinciale 7, nel comune di Montale. Troppi cinghiali sulla provinciale 19, viale Europa, che da Quarrata va a Casalguidi, in corrispondenza del parco della Magia (villa medicea patrimonio dell’Unesco) e lungo la strada che sempre dalla Magia va verso Valenzatico. Ancora cinghiali nel comune di Quarrata in via Firenze (strada provinciale 44).

Tra i comuni di Serravalle Pistoiese e di Montecatini Terme, scorre la Marlianese, strada provinciale 40, particolarmente pericolosa all’altezza del lago Nievole. Su tutta la rete stradale montana gli ungulati sono ‘di casa’, ma si segnala come particolarmente a rischio il tratto Lungo Reno della strada statale 66 Pistoiese. A spingere i cinghiali nelle aree urbane è il numero importante di questa specie che nella nostra regione ha superato i 300mila esemplari insieme ad altri fattori come la siccità, la presenza di una popolazione di predatori, il lupo, in forte aumento che li minaccia e li spinge verso la pianura, la facile disponibilità di cibo nei centri abitati e l’incuria delle aree periurbane. Da anni Coldiretti si sta battendo per ristabilire l’equilibrio. In Toscana, su sollecitazione della Federazione regionale, è stata modificata dalla Regione Toscana la legge 3102016, per consentire agli agricoltori-cacciatori di intervenire direttamente contro gli ungulati per proteggere i raccolti, dopo averne segnalato la presenza nei propri fondi. Ora anche il Governo nazionale si muove.