Allarme povertà. Sempre più anziani si rivolgono alla Caritas: "L’inflazione fa male"

"La nostra è una società malata, perché produce scarti, sacche di solitudine, disagio e povertà". Lo ha detto il vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, presentando ieri il rapporto delle due Caritas diocesane relativo al 2023, il primo dall’unificazione delle due diocesi "in persona episcopi", avvenuto alla fine dello scorso anno. Il rapporto evidenzia che dopo il picco del 2022, con circa 2500 accessi ai servizi della sola Caritas Pistoia, con il 2023 ci sia stato un ritorno ai valori, sempre alti, immediatamente precedenti al periodo pandemico. Aumenta però l’età media dei richiedenti aiuto, in particolar modo quelli di nazionalità italiana, e diventano sempre più complesse le situazioni di povertà, ormai strutturali per chi si rivolge ai Centri di ascolto. Le persone complessivamente incontrate nel 2023 dai centri operativi delle due Caritas diocesane sono state 2.935.

Dai dati emerge una leggera prevalenza delle richieste da parte di persone straniere (54,3%). Differenza che si assottiglia particolarmente per la Caritas di Pescia (49,1% italiani e 50,9% stranieri). L’età media delle persone assistite sfiora i 50 anni (49,4), con gli italiani sensibilmente più anziani degli stranieri (57,2 anni contro il 42,7). I principali bisogni rilevati afferiscono alla sfera economica (59,2%), in particolare alla carenza o addirittura assenza di reddito e all’impossibilità di far fronte a spese straordinarie; seguono poi problematiche legate al lavoro (10,5%), soprattutto in riferimento alla disoccupazione, ma anche a inoccupazione, lavoro nero e lavoro precario. Seguono con percentuali inferiori i problemi familiari (6,8%), abitativi (6,8%), di salute (5,9%) e legati all’istruzione (4,3%). Infine, con riferimento agli interventi, la stragrande maggioranza riguarda l’erogazione di beni e servizi materiali (67,9% del totale), come alimenti, vestiario, prodotti per l’infanzia, fino all’accesso ai servizi mensa e all’emporio; il 18,2% ha riguardato invece interventi tramite sussidi economici: pagamento bollette, affitto o contributi per l’abitare, spese sanitarie e spese scolastiche. A illustrare il rapporto, oltre al vescovo, c’erano la direttrice della Caritas diocesana di Pescia, Maria Cristina Brizzi e il direttore della Caritas diocesana di Pistoia, Marcello Suppressa.

"Noi, per la parte pesciatina – spiega Brizzi – abbiamo due centri di ascolto diocesani, uno a Pescia e l’altro a Montecatini, ma siamo presenti in maniera capillare nelle parrocchie. Una buona parte di coloro che si rivolgono alle nostre strutture lo fa perché deve fronteggiare il problema abitativo, poi ci sono i problemi che riguardano il lavoro e situazioni familiari difficili".

"C’è un rafforzamento delle problematiche – conferma Suppressa –, in particolar modo su due aspetti che hanno influito: l’inflazione, che nel 2023 è stata intorno al 6%, quindi l’aumento delle spese, sia per quanto riguarda l’alimentare sia per i consumi per la casa. E poi la riforma del reddito di cittadinanza, con il reddito di inclusione, che non ha più un fattore universalistico e quindi esclude delle persone che comunque si presentano ai nostri centri con grosse difficoltà per andare avanti".

